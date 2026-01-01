Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .agency-domein

Wat is een .agency-domein? Het .agency-domein is een open, generieke TLD die is geïntroduceerd voor bureaus, dienstverlenende bedrijven en professionele teams. Het wordt veel gebruikt door marketing-, creatieve, recruitment- en consultancybureaus.

Voor wie is een .agency-domein bedoeld? Een .agency-domein is ideaal voor marketingbureaus, creatieve studio's, wervingsbureaus en consultancyteams die online een duidelijke, professionele identiteit willen. Het is geschikt voor zowel niche-specialisten als bureaus met een breed scala aan diensten.