Trek klanten aan met een .agency domein

31,99/jr3,99/1e jaar
Bespaar 88%
Voor het eerste jaar
.agency

Waarom een .agency-domein?

Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .agency-domein

Wat is een .agency-domein?

Het .agency-domein is een open, generieke TLD die is geïntroduceerd voor bureaus, dienstverlenende bedrijven en professionele teams. Het wordt veel gebruikt door marketing-, creatieve, recruitment- en consultancybureaus.

Voor wie is een .agency-domein bedoeld?

Een .agency-domein is ideaal voor marketingbureaus, creatieve studio's, wervingsbureaus en consultancyteams die online een duidelijke, professionele identiteit willen. Het is geschikt voor zowel niche-specialisten als bureaus met een breed scala aan diensten.

Waarom kiezen voor een .agency-domein?

Een .agency-domein communiceert duidelijk uw professionele diensten en maakt uw merk gemakkelijker herkenbaar. Het zorgt voor consistente naamgeving op uw website, in e-mails en campagnes, waardoor de duidelijkheid behouden blijft naarmate uw bedrijf groeit.

Domeininformatie voor .agency

TLD
.agency
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domein-privacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
€ 0,17

Waarom zou je je domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis nodig
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis 'binnenkort beschikbaar'-pagina of link-in-bio-site
Concurrerende prijzen
Tips

Zo krijg je de beste domeinnaam

1. Voeg je merknaam toe

Gebruik je merknaam of zoekwoorden voor betere herkenbaarheid en vindbaarheid in zoekresultaten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij je doelgroep past, of deze nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinen zijn snel weg - zoek en claim jouw domeinnaam vandaag nog.Start zoekopdracht

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.agency-domein FAQ's

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs € 3,99 for the first year. After that, the renewal fee is € 31,99/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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