Sjablonen voor gezondheids- en schoonheidsapps zijn vooraf ontworpen webapplicaties waarmee je tools kunt bouwen die mensen helpen hun fysieke en mentale welzijn te volgen, te verbeteren en te beheren – van fitnesstrackers en maaltijdplanners tot dagboeken voor mentale gezondheid en BMI-calculators. Ze bieden een basisstructuur die volledig kan worden aangepast aan je behoeften, zodat je je eigen gezondheids- en schoonheidstools kunt maken zonder te hoeven programmeren of technische instellingen te hoeven configureren.