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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Hostinger templates FAQ's

Templates voor AI- en creatieve apps zijn kant-en-klare webapp lay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die helpen bij creatieve taken, zoals schrijven, het genereren van afbeeldingen, ontwerpen en contentcreatie. Ze bieden een startstructuur die je kunt aanpassen en kunt laten aansturen door de ingebouwde AI van AI Bouwer, waarbij geen accounts van derden of technische configuratie vereist zijn, om je eigen AI-assistenten, creatieve tools en generators te creëren.

AI- en creatieve app-templates kunnen worden gebruikt voor het bouwen van AI-schrijfassistenten, beeldgeneratoren, ontwerptools, contentgeneratoren en nog veel meer. Ze zijn geschikt voor persoonlijke projecten, maar ook voor het ontwikkelen en aanbieden van creatieve tools aan klanten of jouw doelgroep.

Je hoeft niet te kunnen programmeren. Met Hostinger AI Bouwer kun je templates aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. De AI genereert en werkt je webapp bij op basis van je prompts.

Je kunt in enkele minuten een werkende webapp maken en deze snel verder verfijnen, afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen die je wilt doorvoeren. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Ja. Veel creators gebruiken AI Bouwer-templates om AI-gestuurde tools te bouwen die ze aan klanten aanbieden of publiceren voor hun doelgroep. Zodra je app live is, kun je kosten in rekening brengen voor toegang, deze als dienst aanbieden of integreren in een bestaand bedrijf.

Kun je de template die je nodig hebt niet vinden?

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