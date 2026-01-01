AI and creative app templates

Templates voor AI- en creatieve apps zijn kant-en-klare webapp lay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die helpen bij creatieve taken, zoals schrijven, het genereren van afbeeldingen, ontwerpen en contentcreatie. Ze bieden een startstructuur die je kunt aanpassen en kunt laten aansturen door de ingebouwde AI van AI Bouwer, waarbij geen accounts van derden of technische configuratie vereist zijn, om je eigen AI-assistenten, creatieve tools en generators te creëren.