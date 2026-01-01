CRM app templates
Hostinger templates FAQ's
Wat zijn CRM-app-templates?
CRM-app-templates zijn kant-en-klare lay-outs voor webapps die zijn ontworpen voor het bouwen van tools waarmee je klantrelaties kunt beheren, leads kunt volgen en verkoopactiviteiten kunt organiseren – van contactmanagers en dealtrackers tot klantenportalen en verkoopdashboards. Ze bieden een basisstructuur die volledig kan worden aangepast aan jouw bedrijfsbehoeften, zodat je je eigen CRM-app kunt maken zonder te hoeven programmeren of technische configuratie.
Wat voor soort CRM-apps kan ik met deze templates maken?
CRM-templates vormen de basis voor de bouw van van contactbeheersystemen, leadtrackers, sales pipelines, klantenportalen, deal-dashboards, follow-up tools en meer. Deze templates zijn geschikt voor je eigen klantbeheer, én voor het ontwikkelen en aanbieden van CRM-oplossingen als dienst aan klanten.
Heb ik programmeerkennis nodig om een CRM-app met behulp van een template te maken?
Er zijn geen programmeervaardigheden vereist. Met Hostinger AI Bouwer kun je templates aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. De AI genereert en werkt je webapp bij op basis van je prompts.
Hoe snel kan ik een app bouwen met een CRM-template?
Je kunt in enkele minuten een werkende webapp maken en deze snel verder verfijnen, afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen die je wilt doorvoeren. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.
Kan ik geld verdienen met de CRM-apps die ik maak?
Ja. Er is veel vraag naar CRM-tools bij kleine bedrijven en freelancers die op zoek zijn naar een simpele manier waarop ze hun klanten kunnen managen. Bouw je eigen CRM en betaal niet langer voor dure platforms – of ga nog een stap verder en bied je maatwerk CRM als betaalde dienst aan klanten aan, en creëer zo een nieuwe inkomstenbron voor je bedrijf.