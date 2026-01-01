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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Real estate CRM

Hostinger templates FAQ's

CRM-app-templates zijn kant-en-klare lay-outs voor webapps die zijn ontworpen voor het bouwen van tools waarmee je klantrelaties kunt beheren, leads kunt volgen en verkoopactiviteiten kunt organiseren – van contactmanagers en dealtrackers tot klantenportalen en verkoopdashboards. Ze bieden een basisstructuur die volledig kan worden aangepast aan jouw bedrijfsbehoeften, zodat je je eigen CRM-app kunt maken zonder te hoeven programmeren of technische configuratie.

CRM-templates vormen de basis voor de bouw van van contactbeheersystemen, leadtrackers, sales pipelines, klantenportalen, deal-dashboards, follow-up tools en meer. Deze templates zijn geschikt voor je eigen klantbeheer, én voor het ontwikkelen en aanbieden van CRM-oplossingen als dienst aan klanten.

Er zijn geen programmeervaardigheden vereist. Met Hostinger AI Bouwer kun je templates aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. De AI genereert en werkt je webapp bij op basis van je prompts.

Je kunt in enkele minuten een werkende webapp maken en deze snel verder verfijnen, afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen die je wilt doorvoeren. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Ja. Er is veel vraag naar CRM-tools bij kleine bedrijven en freelancers die op zoek zijn naar een simpele manier waarop ze hun klanten kunnen managen. Bouw je eigen CRM en betaal niet langer voor dure platforms – of ga nog een stap verder en bied je maatwerk CRM als betaalde dienst aan klanten aan, en creëer zo een nieuwe inkomstenbron voor je bedrijf.

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