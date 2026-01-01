CRM app templates

Ja. Er is veel vraag naar CRM-tools bij kleine bedrijven en freelancers die op zoek zijn naar een simpele manier waarop ze hun klanten kunnen managen. Bouw je eigen CRM en betaal niet langer voor dure platforms – of ga nog een stap verder en bied je maatwerk CRM als betaalde dienst aan klanten aan, en creëer zo een nieuwe inkomstenbron voor je bedrijf.