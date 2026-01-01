Communication app templates

Templates voor communicatie-apps zijn kant-en-klare lay-outs voor webapps die zijn ontworpen voor het bouwen van tools waarmee mensen contact kunnen leggen, kunnen samenwerken en met elkaar kunnen communiceren – van chats voor klantenondersteuning en communityforums tot feedbacktools en helpdesksystemen. Ze bieden een basisstructuur die volledig aan jouw behoeften kan worden aangepast, zodat je je eigen communicatietools kunt maken zonder codering of technische configuratie.