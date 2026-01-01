Entertainment-app templates zijn kant-en-klare webapp lay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die gebruikers vermaken, betrekken en verrassen, van quizzen en trivia-games tot virale ervaringen en interactieve storytelling-tools. Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Bouwer, zonder dat er accounts van derden of technische configuratie voor nodig zijn, om je eigen entertainment-apps te creëren.