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Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
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Hostinger templates FAQ's

Marketing-app-templates zijn kant-en-klare webapp lay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die helpen bij het plannen, creëren en beheren van marketingactiviteiten, van socialmediaplanners en contentkalenders tot UTM-builders en generators voor blogposts. Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Bouwer, zonder dat er accounts van derden of technische configuratie voor nodig zijn, om je eigen marketingtools te creëren.

Met templates voor marketing-apps kun je onder andere planningstools voor sociale media, contentkalenders, UTM-generators, blogpostgenerators, advertentietekstgenerators en e-mailcampagnegenerators maken. Ze zijn geschikt voor het managen van je eigen marketingactiviteiten, maar ook voor het ontwikkelen en aanbieden van marketingtools aan je klanten.

Er zijn geen programmeervaardigheden vereist. Met Hostinger AI Bouwer kun je templates aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. De AI genereert en werkt je webapp bij op basis van je prompts.

Je kunt in enkele minuten een werkende webapp maken en deze snel verder verfijnen, afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen die je wilt doorvoeren. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Marketingtools zijn vooral handig voor bedrijven en freelancers die hun workflow willen stroomlijnen – gebruik ze voor je eigen marketingactiviteiten en betaal niet langer voor dure tools van derden, of ga nog een stap verder en bied je app als betaalde dienst aan klanten aan en creëer zo een nieuwe inkomstenbron voor je bedrijf.

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