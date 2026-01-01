Marketing-app-templates zijn kant-en-klare webapp lay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die helpen bij het plannen, creëren en beheren van marketingactiviteiten, van socialmediaplanners en contentkalenders tot UTM-builders en generators voor blogposts. Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Bouwer, zonder dat er accounts van derden of technische configuratie voor nodig zijn, om je eigen marketingtools te creëren.