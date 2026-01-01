Alle templatesWebsitesAppsNieuwsbrieven

Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
Productiviteit
Financieel
AI & creatieve tools
Generators
Calculators & converters
Meer
Alle templates
Baby name generator

Baby name generator

Business name generator

Business name generator

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Resume builder

Resume builder

Hostinger templates FAQ's

Generator app templates zijn kant-en-klare webapp lay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die content, ideeën of uitvoer produceren op basis van gebruikersinvoer, van naamgenerators en bio-schrijvers tot ideetools en contentcreators. Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Bouwer, zonder dat er accounts van derden of technische configuratie voor nodig zijn, om je eigen generatortools te creëren.

Met generator-app-templates kun je onder andere naamgeneratoren, biowriters, ideeënvalidators en productomschrijvinggeneratoren maken. Maar ook tools voor sollicitatiebrieven en receptensuggesties behoren tot de opties. Ze zijn geschikt voor persoonlijke projecten, maar zijn ook ideaal voor het ontwerpen en aanbieden van generatortools aan je achterban of klanten

Er zijn geen programmeervaardigheden vereist. Met Hostinger AI Bouwer kun je templates aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. De AI genereert en werkt je webapp bij op basis van je prompts.

Je kunt in enkele minuten een werkende webapp maken en deze snel verder verfijnen, afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen die je wilt doorvoeren. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Ja. Generator-tools zijn bijzonder geschikt voor het genereren van inkomsten – nichegeneratoren trekken een zeer specifiek publiek aan dat regelmatig terugkomt. Zodra je app live is, kun je toegangskosten in rekening brengen, Google AdSense koppelen of de app in een bestaand bedrijf als extra inkomstenbron integreren.

Kun je de template die je nodig hebt niet vinden?

Creëer met AI Bouwer
Bouw volledig functionele websites en apps door simpelweg met AI te chatten.

Spreekt dit je aan?

Er valt nog veel meer te ontdekken. Bekijk onze volledige bibliotheek met Hostinger templates.
Bekijk alle templates
Spreekt dit je aan?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.