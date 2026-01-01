Generator app templates zijn kant-en-klare webapp lay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die content, ideeën of uitvoer produceren op basis van gebruikersinvoer, van naamgenerators en bio-schrijvers tot ideetools en contentcreators. Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Bouwer, zonder dat er accounts van derden of technische configuratie voor nodig zijn, om je eigen generatortools te creëren.