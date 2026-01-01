Calculator and converter app templates

Calculator- en converter-app-templates zijn kant-en-klare webapp-indelingen die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die berekeningen, conversies en schattingen uitvoeren op basis van gebruikersinvoer, van hypotheekcalculators en BMI-tools tot eenheids- en temperatuurconverters. Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Bouwer, zonder dat er accounts van derden of technische configuratie voor nodig zijn, om je eigen calculator- en convertertools te creëren.