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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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BMI calculator (clean)

BMI calculator (clean)

Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Hostinger templates FAQ's

Calculator- en converter-app-templates zijn kant-en-klare webapp-indelingen die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die berekeningen, conversies en schattingen uitvoeren op basis van gebruikersinvoer, van hypotheekcalculators en BMI-tools tot eenheids- en temperatuurconverters. Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Bouwer, zonder dat er accounts van derden of technische configuratie voor nodig zijn, om je eigen calculator- en convertertools te creëren.

Templates voor calculator- en converterapps kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van hypotheekcalculators, BMI-trackers, calorietellers, winstmarge-calculators, offertetools, eenheidsconverters, temperatuurconverters en nog veel meer. Ze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor de integratie van handige tools op je website of de ontwikkeling van tools voor je klanten.

Er zijn geen programmeervaardigheden vereist. Met Hostinger AI Bouwer kun je templates aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. De AI genereert en werkt je webapp bij op basis van je prompts.

Je kunt in enkele minuten een werkende webapp maken en deze snel verder verfijnen, afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen die je wilt doorvoeren. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Ja. Calculator- en convertertools behoren tot de meest effectieve manieren om de betrokkenheid op een bestaande website te vergroten: ze geven bezoekers een reden om langer te blijven en terug te keren. Met Hostinger AI Bouwer kun je je eigen calculatortool bouwen en insluiten zonder te betalen voor oplossingen van derden.

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