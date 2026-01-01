يُعد هذا الإعداد مثاليًا للمطورين، ومختصي البيانات، والفرق الصغيرة التي ترغب في بيئة ذكاء اصطناعي مشتركة ومستدامة لمشاريع البرمجة والأتمتة. كما أنه مناسب للمستخدمين المتقدمين الذين يعملون بشكل متكرر من أجهزة متعددة، أو يحتاجون إلى بيئات قابلة للتكرار لإجراء التجارب، أو يرغبون في استضافة مساحة عمل مخصصة للوكيل قابلة للتطوير مع الإضافات وسير العمل الجديد بمرور الوقت.