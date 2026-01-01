خصم يصل إلى 69 % على

حزام ديب سيك

قم بنشر Deepseek Harness بنقرة واحدة

نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني
ماسح البرامج الضارة
مساعد الذكاء الاصطناعي من هوستينجر إيجنت
MAD62.99/الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
حزام ديب سيك

اختر خطة Deepseek Harness المثالية لك

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
طرفية ويب مدعومة بالـAI
دومين مجاني لمدة سنة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
طرفية ويب مدعومة بالـAI
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

سير عمل أكثر ذكاءً لتحليل أعمق

Deepseek Harness هو إطار عمل مفتوح المصدر حيث كل إمكانية فيه عبارة عن إضافة. يمكن استبدال النماذج والأدوات والمهارات وحتى وكلاء البرمجة الآخرين وإعادة تركيبها، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتشغيلهم دون المساس بالأساسيات.

يتيح لك تشغيل Deepseek Harness على خادم افتراضي خاص (VPS) التحكم الكامل في الموارد مع تكييف السعة وفقًا لاحتياجات المشروع. يدعم هذا الإعداد أداءً ثابتًا لتحليلات متعددة، ويسهل إدارة أحمال العمل بشكل آمن على مر الزمن.
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ديب سيك هارنس

كل ما تحتاجه لحزام Deepseek الخاص بك

امنح عملاء Deepseek Harness موارد مخصصة لتشغيل أحمال العمل الثقيلة بالأداء والتحكم الذي تحتاجه.

أمان متقدم

اكشف أي ملفات ضارة باستخدام ماسح البرامج الضارة. احمِ خادمك بحماية من هجمات DDoS وجدار حماية مدمج. تحكّم في إمكانية الوصول إلى موقعك الإلكتروني باستخدام عنوان IP مخصص.

ديب سيك هارنس

أداء من الدرجة الأولى

سيعمل خادمك بمعالجات AMD EPYC ووحدات تخزين NVMe SSD، وستحصل على بنية تحتية بسرعة 300 ميجابت/ثانية لتلبية احتياجاتك. إذا احتجت إلى موارد إضافية للخادم الافتراضي الخاص، يمكنك الترقية في أي وقت ببضع نقرات.

ديب سيك هارنس

سيطرة كاملة مع وجود مخرج

قم بتهيئة جهاز Deepseek Harness الخاص بك مع منح صلاحيات الجذر الكاملة كما تشاء. قبل إجراء أي تغييرات جوهرية، خذ نسخة احتياطية يدوية مجانية. في حال حدوث أي مشكلة، استعد بياناتك باستخدام أحدث نسخة احتياطية تلقائية مجانية.

ديب سيك هارنس

أمان متقدم

اكشف أي ملفات ضارة باستخدام ماسح البرامج الضارة. احمِ خادمك بحماية من هجمات DDoS وجدار حماية مدمج. تحكّم في إمكانية الوصول إلى موقعك الإلكتروني باستخدام عنوان IP مخصص.

ديب سيك هارنس

أداء من الدرجة الأولى

سيعمل خادمك بمعالجات AMD EPYC ووحدات تخزين NVMe SSD، وستحصل على بنية تحتية بسرعة 300 ميجابت/ثانية لتلبية احتياجاتك. إذا احتجت إلى موارد إضافية للخادم الافتراضي الخاص، يمكنك الترقية في أي وقت ببضع نقرات.

ديب سيك هارنس

سيطرة كاملة مع وجود مخرج

قم بتهيئة جهاز Deepseek Harness الخاص بك مع منح صلاحيات الجذر الكاملة كما تشاء. قبل إجراء أي تغييرات جوهرية، خذ نسخة احتياطية يدوية مجانية. في حال حدوث أي مشكلة، استعد بياناتك باستخدام أحدث نسخة احتياطية تلقائية مجانية.

ديب سيك هارنس

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

نشر محلي، ووصول عالمي.

حسّن سرعة التحميل باختيار موقع خادم قريب قدر الإمكان من جمهورك. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

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حزام ديب سيك الذي يمكنك الاعتماد عليه

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

اعمل بذكاء أكبر مع كودي

كودي - مساعدك الذكي الودود - موجود هنا لمساعدتك في أي أسئلة متعلقة بالخوادم الافتراضية الخاصة (VPS).

يعمل وكيل AI باستمرار ومتاح دون أي تكلفة إضافية، ليساعدك في جميع مهام إدارة خادم VPS. سواء كنت تُصلح خطأً، أو تُحدّث جدار حمايتك، أو تُدير البيانات، سيُبسّط وكيل AI العملية ويوفر لك الوقت من خلال تحويل الأوامر البسيطة إلى عمليات خادم موثوقة.
اطلب العرض الآن
ديب سيك هارنس

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

جرّبه دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد أموالك لمدة 30 يومًا. راجع سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

إبدأ اليوم
Google
Rating:
4.8/5
1,237
مراجعات
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
مراجعات
WpBeginner
Rating:
4.7
874
مراجعات

الأسئلة الشائعة حول خدمة Deepseek Harness VPS

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات Deepseek Harness.
DeepSeek Harness عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي، توفر بيئة تشغيل قائمة على الإضافات، خاصةً لبرمجة وأتمتة سير العمل. على خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك تشغيل واجهة المستخدم الرسومية (عبر الويب أو الطرفية)، وربط موفري خدمات التعلم القائم على التعلم (LLM) مثل DeepSeek، وتنسيق الإضافات لمهام مثل تحرير التعليمات البرمجية، وإعادة هيكلة المشاريع، ومعالجة البيانات، وغيرها من سير العمل التي تعتمد على الوكلاء.
يضمن تشغيل DeepSeek Harness على خادم افتراضي خاص (VPS) استمرار بيئة الوكيل لديك في العمل، مما يسمح باستمرار المهام طويلة الأمد وسير العمل في الخلفية حتى في حال انقطاع اتصال جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. كما يُتيح لك الخادم الافتراضي الخاص (VPS) مركزة إعداداتك وملحقاتك ومساحات العمل في مكان واحد يسهل الوصول إليه، وهو أمر مفيد إذا كنت ترغب في الوصول إلى البرنامج من أجهزة متعددة أو التعاون مع زملائك في الفريق عبر اتصالات آمنة.
مع خادم افتراضي خاص (VPS)، عادةً ما تتمتع بصلاحيات الجذر أو صلاحيات المستخدم الجذر (sudo)، مما يتيح لك التحكم الكامل في حزمة DeepSeek Harness: إصدارات Node.js، ومتغيرات البيئة، وقواعد جدار الحماية، ومديري العمليات، وتخطيط التخزين. يمكنك إدارة الإضافات من مصادر Git، وربط الأدوات المخصصة ونقاط نهاية النماذج، وكتابة برامج نصية لأتمتة النظام باستخدام shell أو cron أو Docker أو أدوات تنسيق أخرى تتناسب مع سير عملك.
يُعدّ الخادم الافتراضي الخاص (VPS) خيارًا مثاليًا لبرنامج DeepSeek Harness، إذ يُتيح لك اختيار مواصفات المعالج والذاكرة والقرص التي تُناسب أحمال عمل الوكيل، وتوسيعها مع ازدياد الاستخدام. كما يُمكنك مراقبة عملية البرنامج باستخدام أدوات مثل systemd أو Docker، واستخدام اللقطات والنسخ الاحتياطية للاستعادة، ووضع الخادم في مناطق قريبة من نقاط نهاية النموذج لتقليل زمن استجابة استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API).
يُعد هذا الإعداد مثاليًا للمطورين، ومختصي البيانات، والفرق الصغيرة التي ترغب في بيئة ذكاء اصطناعي مشتركة ومستدامة لمشاريع البرمجة والأتمتة. كما أنه مناسب للمستخدمين المتقدمين الذين يعملون بشكل متكرر من أجهزة متعددة، أو يحتاجون إلى بيئات قابلة للتكرار لإجراء التجارب، أو يرغبون في استضافة مساحة عمل مخصصة للوكيل قابلة للتطوير مع الإضافات وسير العمل الجديد بمرور الوقت.

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