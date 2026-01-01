نشر AiToEarn بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للشركات الفردية والمبدعين والعلامات التجارية للنشر عبر أكثر من 12 منصة اجتماعية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AiToEarn
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AiToEarn
AiToEarn هو وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يساعد المبدعين والشركات الفردية والعلامات التجارية على إنشاء المحتوى وجدولته وتوزيعه عبر Douyin و Xiaohongshu (Rednote) و Kuaishou و Bilibili و TikTok و YouTube و Facebook و Instagram و Threads و X (Twitter) و Pinterest و LinkedIn من واجهة واحدة.
استضافة AiToEarn ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي رموز الحساب والوسائط التي تم إنشاؤها وتحليلات النشر تحت سيطرتك، ويزيل رسوم SaaS القائمة على المقاعد، ويتيح لك دمج مزودي الذكاء الاصطناعي الخاصين بك وبيانات اعتماد Relay لـ OAuth دون الحاجة إلى التسجيل كمطور على كل منصة.
الميزات الرئيسية لـ AiToEarn
النشر متعدد المنصات
انشر مقاطع الفيديو والمقالات والمنشورات إلى أكثر من 12 شبكة بما في ذلك Douyin وTikTok وYouTube وInstagram وX وLinkedIn من سير عمل مشترك واحد.
إنشاء المحتوى AI
وكيل ذكاء اصطناعي مدمج ينشئ نصوصًا، ويوسع أو يعيد صياغة المسودات، وينتج صورًا ومقاطع فيديو قصيرة مصممة خصيصًا لكل منصة مستهدفة.
OAuth عبر الترحيل
اربط كل منصة مدعومة بمفتاح API واحد عبر خدمة AiToEarn Relay — لا يلزم وجود حسابات مطورين لكل منصة.
MCP ووكيل جاهز
دعم بروتوكول MCP الأصلي يتيح لك تشغيل AiToEarn من Claude و Cursor وبيئات تشغيل الوكلاء الأخرى عبر نفس واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تستخدمها واجهة المستخدم (UI) للويب.
تخزين مستضاف ذاتيًا
يتضمن مخزن كائنات مدمجًا متوافقًا مع S3، ومجموعة نسخ متماثلة من MongoDB، وذاكرة تخزين مؤقت من Redis بحيث تظل جميع الوسائط والحسابات وقوائم الانتظار على خادم VPS الخاص بك.
لماذا تشغّل AiToEarn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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