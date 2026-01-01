AiToEarn هو وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يساعد المبدعين والشركات الفردية والعلامات التجارية على إنشاء المحتوى وجدولته وتوزيعه عبر Douyin و Xiaohongshu (Rednote) و Kuaishou و Bilibili و TikTok و YouTube و Facebook و Instagram و Threads و X (Twitter) و Pinterest و LinkedIn من واجهة واحدة.

استضافة AiToEarn ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي رموز الحساب والوسائط التي تم إنشاؤها وتحليلات النشر تحت سيطرتك، ويزيل رسوم SaaS القائمة على المقاعد، ويتيح لك دمج مزودي الذكاء الاصطناعي الخاصين بك وبيانات اعتماد Relay لـ OAuth دون الحاجة إلى التسجيل كمطور على كل منصة.