Distribuisci Lago con installazione a un click.
Piattaforma di misurazione e fatturazione a consumo open-source per aziende SaaS, fintech e di infrastrutture.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Lago
Lago Ã¨ una piattaforma di misurazione e fatturazione open-source creata per aziende SaaS, fintech e di infrastrutture che necessitano di prezzi flessibili basati sull'utilizzo. Offre l'ingestione di eventi in tempo reale, la gestione degli abbonamenti, la generazione di fatture e un'API pensata per gli sviluppatori per supportare modelli di prezzo complessi â€” dai piani per posto utente a quelli a scaglioni, a pacchetto e a percentuale.
L'auto-hosting di Lago sul tuo VPS mantiene ogni evento del cliente, fattura e regola di prezzo sotto il tuo controllo diretto, elimina le commissioni per transazione addebitate dagli strumenti di fatturazione ospitati e ti consente di personalizzare integrazioni e conservazione dei dati in base ai tuoi specifici requisiti di conformitÃ e di prodotto.
FunzionalitÃ principali di Lago
Fatturazione a consumo
Addebita per chiamata API, posto, GB o qualsiasi metrica senza dover costruire un'infrastruttura di fatturazione personalizzata da zero.
Misurazione in tempo reale
Acquisire gli eventi dei clienti man mano che si verificano e fornire dati di utilizzo accurati per fatture e dashboard.
Modelli di prezzo flessibili
Combina livelli fissi, a scaglioni, a pacchetto e percentuali all'interno di un unico piano per modellare qualsiasi strategia di prezzo.
Generazione fattura
Genera ed esporta automaticamente fatture PDF basate sui periodi di abbonamento e sull'utilizzo misurato.
API orientata allo sviluppatore
Integra la fatturazione nel tuo prodotto tramite una REST API pulita e webhook invece di interfacce utente ospitate.
PerchÃ© eseguire Lago su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .