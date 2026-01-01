Lago Ã¨ una piattaforma di misurazione e fatturazione open-source creata per aziende SaaS, fintech e di infrastrutture che necessitano di prezzi flessibili basati sull'utilizzo. Offre l'ingestione di eventi in tempo reale, la gestione degli abbonamenti, la generazione di fatture e un'API pensata per gli sviluppatori per supportare modelli di prezzo complessi â€” dai piani per posto utente a quelli a scaglioni, a pacchetto e a percentuale.

L'auto-hosting di Lago sul tuo VPS mantiene ogni evento del cliente, fattura e regola di prezzo sotto il tuo controllo diretto, elimina le commissioni per transazione addebitate dagli strumenti di fatturazione ospitati e ti consente di personalizzare integrazioni e conservazione dei dati in base ai tuoi specifici requisiti di conformitÃ e di prodotto.