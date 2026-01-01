Distribuisci InvenTree con installazione a un click.
Sistema di gestione di parti e inventario open source per il tracciamento di scorte, distinte base e informazioni sui fornitori.
Scegli un piano VPS per InvenTree
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con InvenTree
InvenTree Ã¨ una piattaforma di gestione dell'inventario e dei componenti basata sul web, creata per i team di ingegneria e produzione. Sostituisce il tracciamento basato su fogli di calcolo e gli strumenti disconnessi con un sistema unificato che gestisce livelli di scorte, cataloghi di componenti, distinte base, informazioni sui fornitori, ordini di acquisto e ordini di vendita in un unico posto. Costruito con una API REST pulita e un'architettura di plugin estensibile, si integra nei flussi di lavoro di ingegneria esistenti piuttosto che costringere i team ad adattarsi ad esso.
L'auto-hosting di InvenTree sul tuo VPS mantiene il tuo database di componenti, i prezzi dei fornitori e le distinte base di produzione su un'infrastruttura che controlli â€” particolarmente importante per i progetti hardware e i produttori che considerano i dati di approvvigionamento dei componenti come proprietari.
FunzionalitÃ principali di InvenTree
Distinta base
Definire distinte base multilivello per assemblaggi complessi, con allocazione automatica delle scorte e calcoli delle carenze per pianificare con precisione le produzioni.
Monitoraggio delle scorte
Monitora le quantitÃ di inventario in piÃ¹ luoghi di stoccaggio, con una cronologia completa dei movimenti e avvisi di scorte basse per ogni articolo.
Gestione fornitori
Allega i link di fornitori e produttori a ogni parte, inclusi i livelli di prezzo, i tempi di consegna e i minimi d'ordine per un confronto diretto degli acquisti.
Ordini di acquisto
Crea e monitora gli ordini di acquisto dalla creazione fino alla consegna, con aggiornamenti automatici delle scorte al ricevimento delle spedizioni in arrivo.
REST API e plugins
Un'API REST completa e un sistema di plugin collegano InvenTree a scanner di codici a barre, stampanti di etichette, sistemi ERP e a flussi di lavoro di automazione personalizzati.
Ordini di vendita
Gestisci gli ordini dei clienti e assegna le scorte per l'evasione, mantenendo vendite e inventario sincronizzati senza uno strumento di gestione degli ordini separato.
PerchÃ© eseguire InvenTree su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
BunkerM
Mosquitto MQTT broker tutto in uno con interfaccia web, editor ACL e monitoraggio in tempo reale