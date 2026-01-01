Distribuire la fregata in un clic di installazione.
Videoregistratore di rete open source con rilevamento di oggetti AI locali in tempo reale per le telecamere IP.
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Cosa puoi costruire con Frigate
Frigate Ã¨ un videoregistratore di rete open-source costruito intorno al rilevamento di oggetti in tempo reale. Analizza continuamente i flussi dalle telecamere IP, identifica persone, auto, animali e altri oggetti sul posto e registra o avvisa solo quando qualcosa di significativo accade effettivamente invece che su ogni pixel di movimento.
PoichÃ© ogni fotogramma viene elaborato sul tuo server, i filmati non lasciano mai la macchina che controlli, senza abbonamento cloud, senza costi per telecamera e senza che il fornitore decida per quanto tempo conservare le tue registrazioni.Frigate funziona con qualsiasi telecamera che fornisce un flusso RTSP, memorizza le registrazioni su disco locale e si integra con Home Assistant e MQTT per le automazioni.
FunzionalitÃ principali di Frigate
Rilevamento AI locale
Gli oggetti vengono identificati sul tuo hardware in tempo reale, quindi il rilevamento continua a funzionare anche quando la connessione Internet non lo fa.
Meno falsi allarmi
Le registrazioni e le notifiche vengono attivate da persone, auto o animali reali piuttosto che da ombre, pioggia o fari passanti.
Registrazione e revisione continue
Le registrazioni 24 ore su 24 si trovano accanto a una timeline degli eventi rilevati, in modo da poter saltare direttamente al momento che conta.
Funziona con qualsiasi fotocamera
Collega telecamere di qualsiasi marca tramite RTSP invece di essere bloccato in un singolo produttore o servizio cloud.
Integrazione Home Assistant
I rilevamenti vengono pubblicati su MQTT in modo che luci, sirene e altre domotiche intelligenti possano reagire nel momento in cui qualcosa viene visto.
Restreaming integrato
Il restreamer go2rtc in bundle tira ogni telecamera una volta e la condivide con ogni spettatore, mantenendo il carico fuori dalla telecamera stessa.
PerchÃ© eseguire Frigate su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .