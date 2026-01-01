Openship एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्ट करने योग्य डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है जो किसी भी सर्वर को आपके अपने प्लेटफॉर्म-एज़-ए-सर्विस में बदल देता है। इसे एक Git रिपॉजिटरी पर इंगित करें और यह स्टैक का पता लगाता है, एक कंटेनर बनाता है, डेटाबेस, डोमेन और TLS प्रदान करता है, और परिणाम भेजता है — बिना किसी पाइपलाइन फ़ाइलों या YAML को बनाए रखने की आवश्यकता के। पुश-टू-डिप्लॉय, प्रीव्यू एनवायरनमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन फ़्लो, और वन-क्लिक रोलबैक इसमें इन-बिल्ट आते हैं।

Openship को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी बिल्ड पाइपलाइन, एप्लिकेशन डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से उन मशीनों पर रहते हैं जिन्हें आप नियंत्रित करते हैं, बिना किसी प्रति-सीट मूल्य निर्धारण या वेंडर लॉक-इन के। वेब डैशबोर्ड, डेस्कटॉप ऐप, CLI, या REST API से सब कुछ प्रबंधित करें, और जब चाहें स्टैंडर्ड Docker कंटेनरों को प्रोवाइडर के बीच ले जाएं।