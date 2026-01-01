ExcaliDash को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
आपके Excalidraw ड्रॉइंग्स को व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने और उन पर सहयोग करने के लिए सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड, जिसमें संस्करण इतिहास और सुरक्षित लिंक साझाकरण शामिल है।
ExcaliDash के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ExcaliDash के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ExcaliDash Excalidraw के लिए एक सेल्फ-होस्टेड मैनेजमेंट लेयर है जो बिखरे हुए ड्रॉइंग्स के संग्रह को एक व्यवस्थित, खोजने योग्य वर्कस्पेस में बदल देता है। व्यक्तिगत .excalidraw फ़ाइलों को संभालने के बजाय, आपको एक केंद्रीय डैशबोर्ड मिलता है जहाँ स्केच संग्रहों में रहते हैं, हर बदलाव वर्जन हिस्ट्री में कैप्चर किया जाता है, और डायग्राम को स्कोप्ड लिंक के माध्यम से साझा किया जा सकता है। यह पूर्ण Excalidraw एडिटर को एक हल्के बैकएंड के साथ बंडल करता है, ताकि ड्रॉइंग, सेविंग और ऑर्गनाइजिंग सभी एक ही निजी इंस्टेंस में हों।
अपने स्वयं के VPS पर ExcaliDash चलाने से हर डायग्राम, आर्किटेक्चर स्केच और ब्रेनस्टॉर्मिंग बोर्ड पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है और आपके डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं है, जबकि वैकल्पिक मल्टी-यूज़र अकाउंट्स और OIDC सिंगल साइन-ऑन टीमों को आपके अपने नियंत्रण में सुरक्षित रूप से सहयोग करने देते हैं।
ExcaliDash की मुख्य विशेषताएं
केंद्रीकृत ड्राइंग डैशबोर्ड
अपने सभी Excalidraw स्केच को थंबनेल और खोज के साथ संग्रह में व्यवस्थित करें, ताकि आरेख ढीली फ़ाइलों में बिखरे होने के बजाय आसानी से मिल सकें।
संस्करण हिस्ट्री
हर संपादन का स्वचालित रूप से स्नैपशॉट लिया जाता है, जिससे आप पिछली स्थितियों की समीक्षा कर सकते हैं और गलतियाँ होने पर किसी भी ड्राइंग के पुराने संस्करणों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
सीमित लिंक साझाकरण
एक्सेस-नियंत्रित लिंक के माध्यम से व्यक्तिगत ड्रॉइंग साझा करें, जिससे सहयोगियों या हितधारकों को आपके पूरे कार्यक्षेत्र को उजागर किए बिना देखने या संपादित करने की अनुमति मिलती है।
रियल-टाइम सहयोग
कई लोग वेबसॉकेट्स के माध्यम से एक ही कैनवास पर एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड टीमों के लिए लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिज़ाइन सत्र सुचारू हो जाते हैं।
लचीला प्रमाणीकरण
एकल-उपयोगकर्ता मोड में चलाएं या OIDC सिंगल साइन-ऑन के साथ बहु-उपयोगकर्ता खातों को सक्षम करें, जो व्यक्तिगत उपयोग और बड़ी टीमों दोनों के लिए उपयुक्त है।
आपको ExcaliDash को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।