ExcaliDash Excalidraw के लिए एक सेल्फ-होस्टेड मैनेजमेंट लेयर है जो बिखरे हुए ड्रॉइंग्स के संग्रह को एक व्यवस्थित, खोजने योग्य वर्कस्पेस में बदल देता है। व्यक्तिगत .excalidraw फ़ाइलों को संभालने के बजाय, आपको एक केंद्रीय डैशबोर्ड मिलता है जहाँ स्केच संग्रहों में रहते हैं, हर बदलाव वर्जन हिस्ट्री में कैप्चर किया जाता है, और डायग्राम को स्कोप्ड लिंक के माध्यम से साझा किया जा सकता है। यह पूर्ण Excalidraw एडिटर को एक हल्के बैकएंड के साथ बंडल करता है, ताकि ड्रॉइंग, सेविंग और ऑर्गनाइजिंग सभी एक ही निजी इंस्टेंस में हों।

अपने स्वयं के VPS पर ExcaliDash चलाने से हर डायग्राम, आर्किटेक्चर स्केच और ब्रेनस्टॉर्मिंग बोर्ड पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है और आपके डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं है, जबकि वैकल्पिक मल्टी-यूज़र अकाउंट्स और OIDC सिंगल साइन-ऑन टीमों को आपके अपने नियंत्रण में सुरक्षित रूप से सहयोग करने देते हैं।