Decidim एक सहभागी लोकतंत्र ढाँचा है जिसे मूल रूप से बार्सिलोना शहर के लिए बनाया गया था और अब इसका उपयोग तीस से अधिक देशों में राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय परिषदों, विश्वविद्यालयों और नागरिक संगठनों द्वारा जनमत संग्रह, सहभागी बजट, नागरिक सभाएँ और नीति सह-निर्माण प्रक्रियाओं को ऑनलाइन चलाने के लिए किया जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Decidim को सेल्फ-होस्ट करना नागरिक डेटा, मतदान रिकॉर्ड और विचार-विमर्श के इतिहास को आपकी पूर्ण संप्रभुता के तहत रखता है — कभी भी किसी तीसरे पक्ष के SaaS पर नहीं — जबकि आपको AGPL-3.0 के तहत पूर्ण Ruby on Rails कोडबेस प्रदान करता है ताकि आप अन्य Decidim इंस्टेंस के साथ विस्तार कर सकें, ऑडिट कर सकें और संघ बना सकें।