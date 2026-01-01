Decidim पर 69% तक की छूट

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नागरिक परामर्श, सहभागी बजटिंग और सहयोगात्मक निर्णय-निर्माण के लिए ओपन-सोर्स सहभागी लोकतंत्र प्लेटफ़ॉर्म।

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599/माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Decidim के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Decidim एक सहभागी लोकतंत्र ढाँचा है जिसे मूल रूप से बार्सिलोना शहर के लिए बनाया गया था और अब इसका उपयोग तीस से अधिक देशों में राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय परिषदों, विश्वविद्यालयों और नागरिक संगठनों द्वारा जनमत संग्रह, सहभागी बजट, नागरिक सभाएँ और नीति सह-निर्माण प्रक्रियाओं को ऑनलाइन चलाने के लिए किया जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Decidim को सेल्फ-होस्ट करना नागरिक डेटा, मतदान रिकॉर्ड और विचार-विमर्श के इतिहास को आपकी पूर्ण संप्रभुता के तहत रखता है — कभी भी किसी तीसरे पक्ष के SaaS पर नहीं — जबकि आपको AGPL-3.0 के तहत पूर्ण Ruby on Rails कोडबेस प्रदान करता है ताकि आप अन्य Decidim इंस्टेंस के साथ विस्तार कर सकें, ऑडिट कर सकें और संघ बना सकें।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Decidim की मुख्य विशेषताएं

भागीदारी बजट

बहु-स्तरीय बजट परामर्श आयोजित करें जहाँ नागरिक यह प्रस्तावित करते हैं, समर्थन करते हैं और मतदान करते हैं कि सार्वजनिक निधियों का आवंटन कैसे किया जाए, जिसमें अंतर्निहित मतदान नियम और परिणाम प्रकाशन शामिल है।

नागरिक सभाएँ

प्रस्तावों, बहसों, बैठकों और जवाबदेही ट्रैकिंग के साथ विचार-विमर्श प्रक्रियाओं का आयोजन करें ताकि हर नागरिक का योगदान विचार से परिणाम तक ट्रैक किया जा सके।

डिज़ाइन के अनुसार मल्टी-टेनेंट

कई स्वतंत्र भागीदारी स्थानों — शहर, विभाग, या संगठन — को एक ही Decidim इंस्टेंस पर अलग-थलग सामग्री और एडमिन के साथ होस्ट करें।

अंकेक्षण योग्य निर्णय

प्रत्येक प्रस्ताव, वोट और संशोधन एक पारदर्शी समय-सीमा में दर्ज किया जाता है जिसे नागरिक, पत्रकार और निगरानी निकाय किसी भी समय जांच सकते हैं।

खुले मानक एकीकरण

SAML और OAuth सिंगल साइन-ऑन, REST और GraphQL APIs, और ActivityPub का समर्थन Decidim को मौजूदा नागरिक पहचान प्रणालियों और व्यापक फेडिवर्से में एकीकृत होने देता है।

60 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध

दुनिया भर की सरकारों और जमीनी स्तर के संगठनों द्वारा उपयोग के लिए जहाजों का अनुवाद किया गया है, जिसमें प्रत्येक सहभागिता स्थान के भीतर सामग्री का अनुवाद करने के लिए अंतर्निहित टूलिंग शामिल है।

आपको Decidim को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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वितरित अनुसंधान टीमों के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव जीनोम एनोटेशन एडिटर

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