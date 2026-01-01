एक क्लिक में Bitwarden डिप्लॉय करें।
आधिकारिक सेल्फ-होस्टेड Bitwarden पासवर्ड मैनेजर सर्वर, एक समर्पित MariaDB डेटाबेस सेवा के साथ युग्मित।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bitwarden के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bitwarden, Bitwarden Inc. द्वारा निर्मित और अनुरक्षित आधिकारिक पासवर्ड मैनेजर सर्वर है। यह टेम्पलेट Bitwarden lite को डिप्लॉय करता है, जो वेंडर का सिंगल-कंटेनर डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ में एक समर्पित MariaDB डेटाबेस के साथ। Bitwarden API के सामुदायिक रीइम्प्लीमेंटेशन के विपरीत, यह वही सर्वर कोड चलाता है जो Bitwarden अपने ग्राहकों को भेजता है, इसलिए वॉल्ट का व्यवहार, क्रिप्टोग्राफी और अपडेट की गति सीधे वेंडर से आती है।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से हर वॉल्ट आइटम, अटैचमेंट और फ़ाइल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है, जबकि आपके डिवाइस आधिकारिक Bitwarden ब्राउज़र एक्सटेंशन, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप और CLI का उपयोग करते रहते हैं। Traefik स्वचालित Let's Encrypt सर्टिफिकेट के साथ कंटेनर को सामने रखता है, जो Bitwarden क्लाइंट्स द्वारा लागू HTTPS आवश्यकता को पूरा करता है। Bitwarden व्यक्तिगत उपयोग और होम लैब के लिए lite की सिफारिश करता है।
Bitwarden की मुख्य विशेषताएं
आधिकारिक Bitwarden सर्वर
Bitwarden Inc. द्वारा बनाए और अनुरक्षित किए गए सर्वर कोड को चलाता है, ताकि सुरक्षा संबंधी सुधार और रिलीज़ सीधे वेंडर से प्राप्त हो सकें।
आधिकारिक ग्राहक संगतता
ब्राउज़र एक्सटेंशन, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप, और बिटवर्डन सीएलआई बिना किसी संशोधन के आपके अपने सर्वर से कनेक्ट होते हैं।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड वॉल्ट
आपकी डिवाइस पर आइटम जीरो-नॉलेज मॉडल के तहत एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, इसलिए सर्वर आपका मास्टर पासवर्ड कभी नहीं देख पाता है।
संगठन और साझाकरण
प्रति-उपयोगकर्ता एक्सेस कंट्रोल के साथ संगठनों और संग्रहों के माध्यम से परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों के साथ क्रेडेंशियल साझा करें।
वैकल्पिक एंटरप्राइज़ सेवाएँ
SSO, SCIM प्रोविजनिंग, और इवेंट लॉगिंग इमेज के भीतर शामिल होते हैं और इन्हें तब चालू किया जा सकता है जब किसी लाइसेंस को उनकी आवश्यकता होती है।
आपको Bitwarden को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।