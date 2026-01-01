Bitwarden, Bitwarden Inc. द्वारा निर्मित और अनुरक्षित आधिकारिक पासवर्ड मैनेजर सर्वर है। यह टेम्पलेट Bitwarden lite को डिप्लॉय करता है, जो वेंडर का सिंगल-कंटेनर डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ में एक समर्पित MariaDB डेटाबेस के साथ। Bitwarden API के सामुदायिक रीइम्प्लीमेंटेशन के विपरीत, यह वही सर्वर कोड चलाता है जो Bitwarden अपने ग्राहकों को भेजता है, इसलिए वॉल्ट का व्यवहार, क्रिप्टोग्राफी और अपडेट की गति सीधे वेंडर से आती है।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से हर वॉल्ट आइटम, अटैचमेंट और फ़ाइल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है, जबकि आपके डिवाइस आधिकारिक Bitwarden ब्राउज़र एक्सटेंशन, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप और CLI का उपयोग करते रहते हैं। Traefik स्वचालित Let's Encrypt सर्टिफिकेट के साथ कंटेनर को सामने रखता है, जो Bitwarden क्लाइंट्स द्वारा लागू HTTPS आवश्यकता को पूरा करता है। Bitwarden व्यक्तिगत उपयोग और होम लैब के लिए lite की सिफारिश करता है।