FossFLOW 解决了商业图表工具的局限性，这些工具需要云账户、施加图表限制或对专业功能收取订阅费。FossFLOW 作为一款开源渐进式网络应用（Progressive Web App）构建，为技术团队提供了一种自托管的替代方案，用于创建等距基础设施图表，无需将敏感的架构文档上传到第三方服务。该应用程序基于浏览器的架构确保图表在本地创建和存储，从而防止了云图表平台固有的数据暴露风险，在这些平台上，专有系统设计、网络拓扑和基础设施布局可能会被服务提供商访问，并容易受到影响集中式图表存储库的泄露。

常见用例

网络工程师使用 FossFLOW 以等距视图记录数据中心布局、机架配置和网络拓扑，创建物理基础设施的视觉表示，比传统 2D 图表更有效地传达设备放置和电缆布线。导出功能使得可以将图表包含在技术文档和运行手册中，而无需依赖第三方图表托管。DevOps 团队创建系统架构图，展示微服务部署、容器编排和云基础设施布局，利用等距视角来区分复杂分布式系统中的应用层、平台层和基础设施层组件。安全团队通过视觉图表记录网络分段、防火墙规则和访问控制边界，这些图表比基于文本的文档更容易被利益相关者理解，并且隐私优先的架构确保安全图表永远不会离开受控基础设施。IT 部门可视化办公网络布局、服务器机房配置和灾难恢复站点，用于规划容量扩展和硬件更新，将图表导出为 PDF 或 PNG，以便纳入预算提案和供应商沟通。教育工作者使用等距图表创建教学材料，说明计算机网络概念、数据库架构和软件设计模式，学生会觉得这些图表比抽象的块状图更具吸引力，并且无需在商业平台上创建账户即可与学生共享图表文件。

主要功能

用于基础设施可视化的等距 3D 风格图表

每 5 秒自动保存功能

100% 客户端操作，使用本地浏览器存储

以 JSON 文件格式导入和导出图表

会话存储，无需对话框即可快速保存

离线支持，无需互联网即可创建图表

支持 8 种语言的多语言界面

无需用户账户或身份验证

支持透明背景的 PNG 导出

渐进式网络应用 可作为桌面应用程序安装

具有精细增量的缩放控制

用于持久性的服务器端存储选项

为什么要在 Hostinger VPS 上部署 FossFLOW

在 Hostinger VPS 上部署 FossFLOW 为团队提供了一个组织控制下的专用绘图端点，消除了对公共 FossFLOW 实例或将图表存储在受数据保留政策、服务条款变更或安全漏洞影响的第三方服务器上的商业绘图平台的依赖，这些漏洞可能暴露专有架构文档。VPS 部署支持服务器端图表存储，可在浏览器会话和设备之间持久保存，允许团队成员从任何工作站访问共享基础设施图表，而无需通过电子邮件发送 JSON 文件或维护分散在个人笔记本电脑上的个人图表集合。凭借专用资源，多个团队成员可以同时创建和编辑图表，而不会出现数百名用户争夺有限浏览器资源的共享公共实例所影响的性能下降。自托管允许品牌定制和 URL 方案，将 FossFLOW 集成到内部文档门户中，使该绘图工具能够与构成技术文档生态系统的维基、代码存储库和运行手册系统一起被发现。对于那些安全策略禁止使用外部绘图服务（其中网络拓扑图和基础设施布局可能向攻击商业平台的对手暴露攻击面）的组织，VPS 部署满足了合规性要求，同时提供了电子表格和文本文档无法提供的可视化绘图功能。轻量级的 PWA 架构只需要最少的 VPS 资源，作为静态 Web 应用程序与更重的服务一起高效运行，同时提供无限的图表存储，仅受可用磁盘空间的限制，而不是受免费增值绘图平台施加的图表数量限制。