O FossFLOW aborda as limitações das ferramentas comerciais de diagramação que exigem contas na nuvem, impõem limites de diagramas ou cobram taxas de assinatura por recursos profissionais. Construído como um Progressive Web App de código aberto, o FossFLOW oferece às equipes técnicas uma alternativa auto-hospedada para criar diagramas isométricos de infraestrutura sem fazer upload de documentação de arquitetura sensível para serviços de terceiros. A arquitetura baseada em navegador do aplicativo garante que os diagramas sejam criados e armazenados localmente, prevenindo os riscos de exposição de dados inerentes às plataformas de diagramação em nuvem, onde designs de sistemas proprietários, topologias de rede e layouts de infraestrutura se tornam acessíveis a provedores de serviços e vulneráveis a violações que afetam repositórios de diagramas centralizados.

Casos de Uso Comuns

Engenheiros de rede usam o FossFLOW para documentar layouts de servidor, configurações de rack e topologias de rede em vista isométrica, criando representações visuais de infraestrutura física que comunicam o posicionamento de equipamentos e o roteamento de cabos de forma mais eficaz do que os diagramas 2D tradicionais. A funcionalidade de exportação permite incluir diagramas em documentação técnica e runbooks sem depender de hospedagem de diagramas de terceiros. Equipes de DevOps criam diagramas de arquitetura de sistema mostrando implantações de microsserviços, orquestração de contêineres e layouts de infraestrutura em nuvem, usando a perspectiva isométrica para distinguir entre camadas de componentes de aplicação, plataforma e infraestrutura em sistemas distribuídos complexos. Equipes de segurança documentam segmentação de rede, regras de firewall e limites de controle de acesso através de diagramas visuais que as partes interessadas entendem mais facilmente do que a documentação baseada em texto, com a arquitetura que prioriza a privacidade garantindo que os diagramas de segurança nunca saiam da infraestrutura controlada. Departamentos de TI visualizam layouts de rede de escritório, configurações de sala de servidores e sites de recuperação de desastres para planejar expansões de capacidade e atualizações de hardware, exportando diagramas para PDF ou PNG para inclusão em propostas de orçamento e comunicações com fornecedores. Educadores criam materiais de ensino ilustrando conceitos de redes de computadores, arquiteturas de banco de dados e padrões de design de software com diagramas isométricos que os alunos acham mais envolventes do que diagramas de blocos abstratos, compartilhando arquivos de diagrama com os alunos sem exigir contas em plataformas comerciais.

Principais Recursos

Diagramação estilo 3D isométrica para visualização de infraestrutura

Funcionalidade de salvamento automático preservando o trabalho a cada 5 segundos

Operação 100% no lado do cliente com armazenamento local do navegador

Importação e exportação de diagramas como arquivos JSON

Armazenamento de sessão para salvamentos rápidos sem diálogos

Suporte offline para criação de diagramas sem internet

Interface multilíngue com suporte para 8 idiomas

Nenhuma conta de usuário ou autenticação necessária

Exportação PNG com suporte a fundo transparente

Progressive Web App instalável como aplicativo de desktop

Controles de zoom com incrementos detalhados

Opção de armazenamento no lado do servidor para persistência

Por que implantar o FossFLOW no VPS da Hostinger

A implantação do FossFLOW no VPS da Hostinger fornece às equipes um endpoint de diagramação dedicado sob controle organizacional, eliminando a dependência de instâncias públicas do FossFLOW ou plataformas comerciais de diagramação que armazenam diagramas em servidores de terceiros sujeitas a políticas de retenção de dados, alterações nos termos de serviço ou violações de segurança expondo documentação de arquitetura proprietária. A implantação do VPS permite o armazenamento de diagramas no lado do servidor que persiste entre sessões do navegador e dispositivos, permitindo que os membros da equipe acessem diagramas de infraestrutura compartilhados de qualquer estação de trabalho sem enviar arquivos JSON por e-mail ou manter coleções de diagramas pessoais espalhadas por laptops individuais. Com recursos dedicados, vários membros da equipe criam e editam diagramas simultaneamente sem a degradação de desempenho que afeta instâncias públicas compartilhadas onde centenas de usuários competem por recursos limitados do navegador. O auto-hospedagem permite a personalização da marca e esquemas de URL que integram o FossFLOW em portais de documentação interna, tornando a ferramenta de diagramação detectável ao lado de wikis, repositórios de código e sistemas de runbook que compõem os ecossistemas de documentação técnica. Para organizações com políticas de segurança que proíbem o uso de serviços de diagramação externos onde diagramas de topologia de rede e layouts de infraestrutura poderiam revelar superfícies de ataque a adversários que comprometem plataformas comerciais, a implantação do VPS satisfaz os requisitos de conformidade ao mesmo tempo em que fornece os recursos visuais de diagramação que planilhas e documentos de texto não conseguem oferecer. A arquitetura PWA leve requer recursos mínimos de VPS, executando eficientemente como um aplicativo web estático ao lado de serviços mais pesados, ao mesmo tempo em que oferece armazenamento ilimitado de diagramas limitado apenas pelo espaço em disco disponível, em vez dos limites de contagem de diagramas impostos por plataformas de diagramação freemium.