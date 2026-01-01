FossFLOW

FossFLOW

Browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Infrastrukturvisualisierung

Wählen Sie den VPS-Plan für die Bereitstellung aus FossFLOW

KVM 1
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
4,99  € /Mon.

Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Über FossFLOW

FossFLOW begegnet den Einschränkungen kommerzieller Diagramm-Tools, die Cloud-Konten erfordern, Diagrammbeschränkungen auferlegen oder Abonnementgebühren für professionelle Funktionen verlangen. Als Open-Source Progressive Web App bietet FossFLOW technischen Teams eine selbst gehostete Alternative zur Erstellung isometrischer Infrastrukturdiagramme, ohne sensible Architektur-Dokumentation an Drittanbieter-Dienste hochzuladen. Die browserbasierte Architektur der Anwendung stellt sicher, dass Diagramme lokal erstellt und gespeichert werden, wodurch die Datenoffenlegungsrisiken vermieden werden, die Cloud-Diagramm-Plattformen innewohnen, bei denen proprietäre Systemdesigns, Netzwerktopologien und Infrastrukturlayouts für Dienstanbieter zugänglich und anfällig für Sicherheitsverletzungen sind, die zentralisierte Diagramm-Repositories betreffen.

Häufige Anwendungsfälle

Netzwerktechniker nutzen FossFLOW, um Rechenzentrums-Layouts, Rack-Konfigurationen und Netzwerktopologien in isometrischer Ansicht zu dokumentieren. Sie erstellen visuelle Darstellungen der physischen Infrastruktur, die die Platzierung von Geräten und die Kabelführung effektiver kommunizieren als herkömmliche 2D-Diagramme. Die Exportfunktion ermöglicht die Einbindung von Diagrammen in technische Dokumentationen und Runbooks, ohne auf Diagramm-Hosting von Drittanbietern angewiesen zu sein. DevOps-Teams erstellen Systemarchitektur-Diagramme, die Microservice-Bereitstellungen, Container-Orchestrierung und Cloud-Infrastruktur-Layouts zeigen. Dabei nutzen sie die isometrische Perspektive, um in komplexen verteilten Systemen zwischen den Schichten von Anwendungs-, Plattform- und Infrastrukturkomponenten zu unterscheiden. Sicherheitsteams dokumentieren Netzwerksegmentierung, Firewall-Regeln und Zugriffskontrollgrenzen durch visuelle Diagramme, die Stakeholder leichter verstehen als textbasierte Dokumentation, wobei die datenschutzorientierte Architektur sicherstellt, dass Sicherheitsdiagramme niemals die kontrollierte Infrastruktur verlassen. IT-Abteilungen visualisieren Büronetzwerk-Layouts, Serverraum-Konfigurationen und Disaster-Recovery-Standorte zur Planung von Kapazitätserweiterungen und Hardware-Erneuerungen. Sie exportieren Diagramme als PDF oder PNG zur Aufnahme in Budgetvorschläge und Anbieterkommunikation. Pädagogen erstellen Lehrmaterialien, die Computernetzwerk-Konzepte, Datenbankarchitekturen und Software-Designmuster mit isometrischen Diagrammen veranschaulichen, die Schüler ansprechender finden als abstrakte Blockdiagramme. Sie teilen Diagrammdateien mit Schülern, ohne Konten auf kommerziellen Plattformen zu benötigen.

Hauptmerkmale

  • Isometrische Diagrammerstellung im 3D-Stil zur Infrastrukturvisualisierung
  • Auto-Speicherfunktion, die die Arbeit alle 5 Sekunden sichert
  • 100 % clientseitiger Betrieb mit lokalem Browser-Speicher
  • Import und Export von Diagrammen als JSON-Dateien
  • Sitzungsspeicher für schnelle Speichervorgänge ohne Dialoge
  • Offline-Unterstützung für die Diagrammerstellung ohne Internet
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche, die 8 Sprachen unterstützt
  • Keine Benutzerkonten oder Authentifizierung erforderlich
  • PNG-Export mit Unterstützung für transparenten Hintergrund
  • Progressive Web App als Desktop-Anwendung installierbar
  • Zoom-Steuerelemente mit feiner Abstufung
  • Serverseitige Speicheroption für Persistenz

Warum FossFLOW auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von FossFLOW auf Hostinger VPS bietet Teams einen dedizierten Diagramm-Endpunkt unter organisatorischer Kontrolle, wodurch die Abhängigkeit von öffentlichen FossFLOW-Instanzen oder kommerziellen Diagramm-Plattformen entfällt, die Diagramme auf Servern Dritter speichern, die Datenaufbewahrungsrichtlinien, Änderungen der Nutzungsbedingungen oder Sicherheitsverletzungen unterliegen, die proprietäre Architektur-Dokumentation offenlegen könnten. Die VPS-Bereitstellung ermöglicht serverseitige Diagrammspeicherung, die über Browsersitzungen und Geräte hinweg persistent ist, sodass Teammitglieder von jeder Workstation aus auf gemeinsam genutzte Infrastruktur-Diagramme zugreifen können, ohne JSON-Dateien per E-Mail zu versenden oder persönliche Diagrammsammlungen auf einzelnen Laptops zu pflegen. Mit dedizierten Ressourcen können mehrere Teammitglieder Diagramme gleichzeitig erstellen und bearbeiten, ohne die Leistungsbeeinträchtigung, die öffentliche Shared-Instanzen betrifft, wo Hunderte von Benutzern um begrenzte Browser-Ressourcen konkurrieren. Self-Hosting ermöglicht Branding-Anpassungen und URL-Schemata, die FossFLOW in interne Dokumentationsportale integrieren, wodurch das Diagramm-Tool neben Wikis, Code-Repositories und Runbook-Systemen auffindbar wird, die technische Dokumentations-Ökosysteme bilden. Für Organisationen mit Sicherheitsrichtlinien, die die Nutzung externer Diagramm-Dienste untersagen, wo Netzwerktopologie-Diagramme und Infrastruktur-Layouts Angriffsflächen für Gegner offenbaren könnten, die kommerzielle Plattformen kompromittieren, erfüllt die VPS-Bereitstellung die Compliance-Anforderungen und bietet gleichzeitig die visuellen Diagramm-Funktionen, die Tabellenkalkulationen und Textdokumente nicht bieten können. Die leichtgewichtige PWA-Architektur benötigt minimale VPS-Ressourcen, läuft effizient als statische Webanwendung neben schwereren Diensten und bietet unbegrenzten Diagrammspeicher, der nur durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt ist und nicht durch die Diagramm-Anzahl-Limits, die von Freemium-Diagramm-Plattformen auferlegt werden.

