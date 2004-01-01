Marketing app templates

Marketing-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentaakseen työkaluja, jotka auttavat suunnittelemaan, luomaan ja hallitsemaan markkinointitoimia – sosiaalisen median ajoittimista ja sisällön kalentereista UTM-rakentajiin ja blogipostauksen tuottajiin. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, jota voi mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettu tekoäly – ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia – luodaksesi omia markkinointityökaluja.