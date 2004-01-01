Marketing app templates

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Hostinger-mallien UKK

Marketing-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentaakseen työkaluja, jotka auttavat suunnittelemaan, luomaan ja hallitsemaan markkinointitoimia – sosiaalisen median ajoittimista ja sisällön kalentereista UTM-rakentajiin ja blogipostauksen tuottajiin. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, jota voi mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettu tekoäly – ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia – luodaksesi omia markkinointityökaluja.

Markkinointisovelluspohjia voidaan käyttää sosiaalisen median aikatauluttajien, sisältökalentereiden, UTM-rakennustyökalujen, blogiteksti- ja mainostekstigeneraattoreiden, sähköpostisekvenssien rakennustyökalujen ja muiden rakentamiseen. Ne sopivat sekä omien markkinointitoimien hallintaan että markkinointityökalujen rakentamiseen ja tarjoamiseen asiakkaille.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Malli tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas AI auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Markkinointityökalut ovat erityisen arvokkaita yrityksille ja freelancereille, jotka haluavat tehostaa työnkulkuaan – käytä niitä omiin markkinointitoimintoihisi ja lopettaa kalliista kolmannen osapuolen työkaluista maksaminen, tai viedä se vieläkin pidemmälle tarjoamalla sovellustasi maksullisena palveluna asiakkaille ja lisää uusi tulonlähde yrityksellesi.

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