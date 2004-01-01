Koulutussovellusten mallit

Education-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentamaan työkaluja, jotka auttavat ihmisiä oppimaan, harjoittamaan ja kehittämään uusia taitoja – kyselytutkimusten rakentajista ja flash-korttien työkaluista kielen oppimisen sovelluksiin ja kurssipalveluihin. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, joka voidaan mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettua tekoälyä - ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia - luodaksesi omia oppimisen sovelluksia ja koulutusvälineitä.