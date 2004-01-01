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Koulutussovellusten mallit

Halusitpa sitten rakentaa henkilökohtaisen opiskelutyökalun tai julkaista maksullisen oppimisalustan oppilaillesi, aloita mukautettavilla malleilla – ja siirry ideasta toimivaksi sovellukseksi muutamassa minuutissa.
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Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

Hostinger-mallien UKK

Education-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentamaan työkaluja, jotka auttavat ihmisiä oppimaan, harjoittamaan ja kehittämään uusia taitoja – kyselytutkimusten rakentajista ja flash-korttien työkaluista kielen oppimisen sovelluksiin ja kurssipalveluihin. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, joka voidaan mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettua tekoälyä - ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia - luodaksesi omia oppimisen sovelluksia ja koulutusvälineitä.

Koulutussovellusten malleja voidaan käyttää tietokilpailugeneraattoreiden, muistikorttityökalujen, kieltenoppimissovellusten, tietokilpailupelien, opiskelusuunnittelijoiden, kurssialustojen ja muiden rakentamiseen. Ne sopivat sekä henkilökohtaisiin opiskeluprojekteihin että oppimistyökalujen rakentamiseen ja tarjoamiseen opiskelijoille, yhteisöille tai asiakkaille.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Mallipohja tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas tekoäly auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Kyllä. Koulutustyökalut sopivat hyvin rahaksi ansaitsemiseen – ihmiset ovat valmiita maksamaan työkaluista, jotka aidosti auttavat heitä oppimaan. Kun sovelluksesi on julkaistu, voit veloittaa käyttöoikeudesta, yhdistää sen Google AdSenseen tai tarjota sitä maksullisena resurssina opiskelijoillesi, yleisöllesi tai asiakkaillesi lisätulonlähteenä.

Etkö löydä tarvitsemaasi mallia?

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