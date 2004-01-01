CRM app templates

Kyllä. CRM-työkaluille on suuri kysyntä pienten yritysten ja freelancerien keskuudessa, jotka tarvitsevat yksinkertaisen tavan hallita asiakkaitaan. Rakenna oma CRM-järjestelmäsi ja lopeta kalliista alustoista maksaminen – tai vie se pidemmälle ja tarjoa räätälöityä CRM-järjestelmääsi maksullisena palveluna asiakkaille ja lisää uusi tulonlähde yrityksellesi.