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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Hostinger-mallien UKK

CRM-sovelluspohjat ovat valmiita verkkosovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu työkalujen rakentamiseen asiakassuhteiden hallintaan, liidien seurantaan ja myyntitoimintojen järjestämiseen – yhteyshenkilöiden hallinnasta ja kauppojen seurannasta asiakasportaaleihin ja myyntinäkymiin. Ne tarjoavat lähtökohdan, jota voidaan täysin mukauttaa vastaamaan yrityksesi tarpeita, jotta voit luoda oman CRM-ratkaisusi ilman koodausta tai teknistä asennusta.

CRM-pohjia voidaan käyttää yhteyshenkilöiden hallintaohjelmien, liidien seurannan, myyntiputkien, asiakasportaalien, sopimusten hallintapaneelien, seurantamuistutustyökalujen ja muiden rakentamiseen. Ne sopivat sekä omien asiakassuhteiden hallintaan että CRM-ratkaisujen rakentamiseen ja tarjoamiseen asiakkaillesi.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Malli tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas AI auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Kyllä. CRM-työkaluille on suuri kysyntä pienten yritysten ja freelancerien keskuudessa, jotka tarvitsevat yksinkertaisen tavan hallita asiakkaitaan. Rakenna oma CRM-järjestelmäsi ja lopeta kalliista alustoista maksaminen – tai vie se pidemmälle ja tarjoa räätälöityä CRM-järjestelmääsi maksullisena palveluna asiakkaille ja lisää uusi tulonlähde yrityksellesi.

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