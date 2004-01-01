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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
Tuottavuus
Taloudellinen
Luovat & AI-työkalut
Generaattorit
Laskimet & muuntimet
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Hostinger-mallien UKK

AI- ja Creative-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentamaan työkaluja, jotka auttavat luovien tehtävien suorittamisessa – kirjoittamisesta ja kuvan luomisesta suunnitteluun ja sisällön luomiseen. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, jota voi mukauttaa ja tuottaa AI Builderin sisäänrakennettu tekoäly – ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia – luodaksesi omia AI-avustajia, luovia työkaluja ja generaattoreita.

Luovien ja AI-sovellusten malleja voidaan käyttää AI-pohjaisten kirjoitusavustajien, kuvageneraattoreiden, suunnittelutyökalujen, sisällöntuottajien ja muiden luomiseen. Ne sopivat sekä henkilökohtaisiin projekteihin että luovien työkalujen rakentamiseen ja tarjoamiseen asiakkaille tai yleisöllesi.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Malli tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas AI auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Monet luojat käyttävät AI Builder -malleja rakentaakseen AI-pohjaisia työkaluja, joita he tarjoavat asiakkaille tai julkaisevat yleisölle. Kun sovellus on käytössä, voit veloittaa sen käytöstä, tarjota sen palveluna tai upottaa sen olemassa olevaan yritykseen.

Etkö löydä tarvitsemaasi mallia?

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Rakenna täysin toimivia sivustoja ja sovelluksia yksinkertaisesti keskustelemalla AI:n kanssa.

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