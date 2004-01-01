Calculator and converter app templates

Kalkulointi- ja muuntaja-sovellusmalli on valmiiksi rakennettu web-sovellusluonnos, jonka tarkoituksena on rakentaa työkaluja, jotka suorittavat laskelmia, muuntamista ja arviointeja käyttäjän syöttöön perustuen – hypoteekkilaskurista ja BMI-työkaluista yksikön ja lämpötilan muuntajiin. Ne tarjoavat alkurakenteen, jota voi mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettu tekoäly – ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia – luodaksesi oman laskuri- ja muuntaja-työkalun.