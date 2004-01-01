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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Hostinger-mallien UKK

Kalkulointi- ja muuntaja-sovellusmalli on valmiiksi rakennettu web-sovellusluonnos, jonka tarkoituksena on rakentaa työkaluja, jotka suorittavat laskelmia, muuntamista ja arviointeja käyttäjän syöttöön perustuen – hypoteekkilaskurista ja BMI-työkaluista yksikön ja lämpötilan muuntajiin. Ne tarjoavat alkurakenteen, jota voi mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettu tekoäly – ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia – luodaksesi oman laskuri- ja muuntaja-työkalun.

Laskin- ja muunninsovelluspohjia voidaan käyttää asuntolainalaskurien, painoindeksiseurantalaitteiden, kalorilaskurien, voittomarginaalilaskimien, hintatarjoustyökalujen, yksikkömuuntimien, lämpötilamuuntimien ja muiden rakentamiseen. Ne sopivat henkilökohtaiseen käyttöön sekä hyödyllisten työkalujen upottamiseen verkkosivustollesi tai niiden rakentamiseen asiakkaillesi.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Mallipohja tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas AI auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Kalkulointi- ja konversiotyökalut ovat tehokkaimpia tapoja lisätä sitoutumista olemassa olevalle sivustolle – ne antavat kävijöille syyn pysyä pidempään ja palata. Hostinger AI Builderin avulla voit rakentaa ja upottaa oman laskentatyökalun maksamatta kolmannen osapuolen ratkaisuja.

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