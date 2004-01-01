Communication app templates

Viestintäsovellusten mallit ovat valmiita verkkosovellusten asetteluja. Ne on suunniteltu rakentamaan työkaluja, jotka auttavat ihmisiä olemaan yhteydessä toisiinsa, tekemään yhteistyötä ja olemaan vuorovaikutuksessa – asiakastuen chateista ja yhteisöfoorumeista palautetyökaluihin ja tukipalvelujärjestelmiin. Ne tarjoavat lähtökohdan, jota voidaan täysin mukauttaa tarpeidesi mukaan, joten voit luoda omia viestintätyökaluja ilman koodausta tai teknistä asennusta.