Taloussovellusten mallit

App-malli on valmiiksi rakennettu sovellus, jota voit mukauttaa luodaksesi nopeasti oman työkalun tai palvelun. Hostinger AI Builder -sovellusmallien rakenne, ominaisuudet ja muotoilu ovat valmiina, ja voit muokata niitä keskustelemalla AI:n kanssa, ilman koodausta. Voit käyttää niitä lähtökohtana rakentaa ohjauspaneeleita, sisäisiä työkaluja, varausjärjestelmiä, taloudellisia sovelluksia, tuottavuustyökaluja ja muita web-sovelluksia.