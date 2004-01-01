Entertainment app templates

Entertainment-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentaakseen työkaluja, jotka viihdyttävät, houkuttelevat ja ilahduttavat käyttäjiä – kyselyistä ja trivia-peleistä virtuaalisiin kokemuksiin ja vuorovaikutteisiin tarinankerronta-työkaluihin. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, jota voi mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettu tekoäly – ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia – oman viihde-sovelluksen luomiseksi.