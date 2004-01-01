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Terveys- ja kauneussovellusten mallit

Haluatko seurata omaa kuntoasi tai lanseerata maksullisen hyvinvointityökalun yhteisöllesi, aloita mukautettavilla malleilla – ja herätä ideasi eloon nopeammin.
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Hostinger-mallien UKK

Terveys- ja kauneussovellusten mallit ovat valmiita verkkosovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu työkalujen rakentamiseen, jotka auttavat ihmisiä seuraamaan, parantamaan ja hallitsemaan fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan – aina kuntoseurantalaitteista ja ateriasuunnittelijoista mielenterveyspäiväkirjoihin ja painoindeksilaskureihin. Ne tarjoavat lähtökohdan, jota voidaan täysin mukauttaa tarpeidesi mukaan, joten voit luoda omia terveys- ja kauneustyökalujasi ilman koodausta tai teknistä asennusta.

Terveys- ja kauneussovelluspohjia voidaan käyttää kuntoseurantalaitteiden, kalorilaskurien, ateriasuunnittelijoiden, treenigeneraattoreiden, mielenterveyspäiväkirjojen, uniseurantalaitteiden, meditaatiooppaiden ja muiden rakentamiseen. Ne sopivat sekä henkilökohtaiseen käyttöön että hyvinvointityökalujen rakentamiseen ja tarjoamiseen asiakkaillesi tai yleisöllesi.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Mallipohja tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas tekoäly auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Kyllä. Terveys- ja kauneustyökaluille on suuri kysyntä ihmisten keskuudessa, jotka haluavat parantaa elämäntapaansa. Käytä niitä omaan terveyden seurantaan ja lopeta kalliiden hyvinvointisovellusten maksaminen – tai vie asia pidemmälle ja tarjoa sovellustasi maksullisena palveluna asiakkaillesi ja lisää uusi tulonlähde yrityksellesi.

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