Terveys- ja kauneussovellusten mallit ovat valmiita verkkosovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu työkalujen rakentamiseen, jotka auttavat ihmisiä seuraamaan, parantamaan ja hallitsemaan fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan – aina kuntoseurantalaitteista ja ateriasuunnittelijoista mielenterveyspäiväkirjoihin ja painoindeksilaskureihin. Ne tarjoavat lähtökohdan, jota voidaan täysin mukauttaa tarpeidesi mukaan, joten voit luoda omia terveys- ja kauneustyökalujasi ilman koodausta tai teknistä asennusta.