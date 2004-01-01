Kaikki mallitVerkkosivustotSovelluksetUutiskirjeet

Kuntoilu- ja urheilusovellusten mallit

Haluatko seurata omaa koulutustasi tai julkaista valmennussovelluksen asiakkaillesi, aloita mukautettavilla pohjilla – ja luo juuri sitä mitä tarvitset, nopeammin.
Tuottavuus
Taloudellinen
Luovat & AI-työkalut
Generaattorit
Laskimet & muuntimet
More
All templates
Personal training app

Personal training app

Personal training app (yoga)

Personal training app (yoga)

Hostinger-mallien UKK

Kuntoilu- ja urheilusovellusten mallit ovat valmiita verkkosovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu työkalujen rakentamiseen, jotka auttavat ihmisiä treenaamaan, seuraamaan edistymistä ja saavuttamaan kuntotavoitteensa – treenisuunnittelijoista ja aktiivisuusrannekkeista valmennustyökaluihin ja ravitsemusoppaisiin. Ne tarjoavat lähtökohdan, jota voidaan täysin mukauttaa tarpeidesi mukaan, joten voit luoda omia kuntoilu- ja urheilutyökaluja ilman koodausta tai teknistä asennusta.

Kuntoilu- ja urheilusovelluspohjia voidaan käyttää treenisuunnittelijoiden, aktiivisuusrannekkeiden, harjoituspäiväkirjatyökalujen, valmennussovellusten, ravitsemusoppaiden, henkilökohtaisten ennätysten seurantatyökalujen, urheilujoukkueiden managereiden ja muiden rakentamiseen. Ne sopivat henkilökohtaiseen valmennukseen sekä kuntoilutyökalujen rakentamiseen ja tarjoamiseen asiakkaille tai yleisölle.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Mallipohja tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas tekoäly auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Kyllä. Kuntoiluvälineille on suuri kysyntä ihmisten keskuudessa, jotka haluavat parantaa suorituskykyään ja saavuttaa tavoitteensa. Käytä niitä omaan harjoitteluusi ja lopeta kalliiden kuntoilusovellusten maksaminen – tai vie asia pidemmälle ja tarjoa valmennussovellustasi maksullisena palveluna asiakkaillesi ja ansaitse rahaa kuntoiluasiantuntemuksellasi.

Etkö löydä tarvitsemaasi mallia?

Luo Horizonsin avulla
Rakenna täysin toimivia sivustoja ja sovelluksia yksinkertaisesti keskustelemalla AI:n kanssa.

Pidätkö näkemästäsi?

Tarjolla on paljon muutakin. Selaa koko Hostinger-mallien valikoimaamme.
Tutustu kaikkiin malleihin
Pidätkö näkemästäsi?

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.