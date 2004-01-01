Kuntoilu- ja urheilusovellusten mallit ovat valmiita verkkosovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu työkalujen rakentamiseen, jotka auttavat ihmisiä treenaamaan, seuraamaan edistymistä ja saavuttamaan kuntotavoitteensa – treenisuunnittelijoista ja aktiivisuusrannekkeista valmennustyökaluihin ja ravitsemusoppaisiin. Ne tarjoavat lähtökohdan, jota voidaan täysin mukauttaa tarpeidesi mukaan, joten voit luoda omia kuntoilu- ja urheilutyökaluja ilman koodausta tai teknistä asennusta.