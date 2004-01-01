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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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Resume builder

Resume builder

Hostinger-mallien UKK

Generator-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentamaan työkaluja, jotka tuottavat sisältöä, ideoita tai tuloksia käyttäjän syöttöön perustuen – nimen generaattoreista ja bio-kirjoittajista ideoiden työkaluihin ja sisällön luojia varten. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, joka voidaan mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettua tekoälyä - ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia - luodaksesi omia generaattorityökaluja.

Generaattorisovelluspohjia voidaan käyttää nimigeneraattoreiden, biokirjoittajien, ideoiden validoijien, tuotekuvausten generaattoreiden, saatekirjetyökalujen, reseptiehdotusten ja monen muun luomiseen. Ne sopivat sekä henkilökohtaisiin projekteihin että generaattorityökalujen rakentamiseen ja tarjoamiseen yleisöllesi tai asiakkaillesi.

Koodaustaitoja ei tarvita. Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa malleja yksinkertaisesti kuvailemalla haluamasi muutokset. AI luo ja päivittää verkkosovelluksesi kehotteidesi perusteella.

Voit luoda toimivan verkkosovelluksen minuuteissa ja hienosäätää sitä tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa sitä. Mallipohja tarjoaa alustavan rakenteen, kun taas AI auttaa luomaan ominaisuuksia ja säätämään käyttöliittymää.

Kyllä. Generaattorityökalut sopivat erityisen hyvin tulonhankintaan – niche-generaattorit houkuttelevat tarkasti kohdennettuja yleisöjä, jotka palaavat kerta toisensa jälkeen. Kun sovelluksesi on julkaistu, voit veloittaa käyttöoikeudesta, yhdistää Google AdSensen tai upottaa sen olemassa olevaan liiketoimintaan lisätulonlähteeksi.

Etkö löydä tarvitsemaasi mallia?

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