Generator app templates

Generator-sovellusten mallit ovat valmiiksi rakennettuja web-sovellusten asetteluja, jotka on suunniteltu rakentamaan työkaluja, jotka tuottavat sisältöä, ideoita tai tuloksia käyttäjän syöttöön perustuen – nimen generaattoreista ja bio-kirjoittajista ideoiden työkaluihin ja sisällön luojia varten. Ne tarjoavat aloitusrakenteen, joka voidaan mukauttaa ja käyttää AI Builderin sisäänrakennettua tekoälyä - ei tarvita kolmannen osapuolen tilejä tai teknisiä asetuksia - luodaksesi omia generaattorityökaluja.