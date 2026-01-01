نشر Lago بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة القائمة على الاستخدام لشركات SaaS والتقنية المالية والبنية التحتية.
اختر خطة VPS لـ Lago
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lago؟
لاغو هي منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة، مصممة لشركات SaaS والتقنية المالية والبنية التحتية التي تحتاج إلى تسعير مرن قائم على الاستخدام. توفر استيعاب الأحداث في الوقت الفعلي، وإدارة الاشتراكات، وإنشاء الفواتير، وواجهة برمجة تطبيقات (API) موجهة للمطورين أولاً لدعم نماذج التسعير المعقدة — بدءًا من خطط لكل مقعد وصولاً إلى المستويات المتدرجة والحزم والنسب المئوية.
تتيح لك استضافة لاغو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل حدث عميل وفاتورة وقاعدة تسعير تحت سيطرتك المباشرة، وتزيل رسوم المعاملات التي تفرضها أدوات الفوترة المستضافة، وتسمح لك بتخصيص عمليات التكامل والاحتفاظ بالبيانات لتلبية متطلبات الامتثال والمنتج الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Lago
الفوترة حسب الاستخدام
احتسب الرسوم حسب استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو المقعد، أو الجيجابايت، أو أي مقياس آخر، دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية مخصصة للفوترة من الصفر.
قياس في الوقت الفعلي
استوعب أحداث العملاء فور حدوثها واعرض بيانات استخدام دقيقة للفواتير ولوحات المعلومات.
نماذج تسعير مرنة
ادمج المستويات الثابتة والمتدرجة ومستويات الباقات والنسبة المئوية ضمن خطة واحدة لنمذجة أي استراتيجية تسعير.
إنشاء الفواتير
توليد وتصدير فواتير PDF تلقائيًا استنادًا إلى فترات الاشتراك والاستخدام المقاس.
API تركز على المطورين
ادمج الفوترة في منتجك عبر واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وخطافات الويب بدلاً من واجهات المستخدم المستضافة.
لماذا تشغّل Lago على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.