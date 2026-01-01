لاغو هي منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة، مصممة لشركات SaaS والتقنية المالية والبنية التحتية التي تحتاج إلى تسعير مرن قائم على الاستخدام. توفر استيعاب الأحداث في الوقت الفعلي، وإدارة الاشتراكات، وإنشاء الفواتير، وواجهة برمجة تطبيقات (API) موجهة للمطورين أولاً لدعم نماذج التسعير المعقدة — بدءًا من خطط لكل مقعد وصولاً إلى المستويات المتدرجة والحزم والنسب المئوية.

تتيح لك استضافة لاغو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل حدث عميل وفاتورة وقاعدة تسعير تحت سيطرتك المباشرة، وتزيل رسوم المعاملات التي تفرضها أدوات الفوترة المستضافة، وتسمح لك بتخصيص عمليات التكامل والاحتفاظ بالبيانات لتلبية متطلبات الامتثال والمنتج الخاصة بك.