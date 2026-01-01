خصم يصل إلى 68% على InvenTree

نشر InvenTree بتثبيت بنقرة واحدة.

نظام إدارة قطع الغيار والمخزون مفتوح المصدر لتتبع المخزون وقوائم المواد ومعلومات الموردين.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر InvenTree بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام InvenTree؟

InvenTree هو نظام أساسي لإدارة المخزون وقطع الغيار قائم على الويب، ومصمم لفرق الهندسة والتصنيع. يحل محل التتبع القائم على جداول البيانات والأدوات المنفصلة بنظام موحد يدير مستويات المخزون، وكتالوجات قطع الغيار، وقوائم المواد، ومعلومات الموردين، وأوامر الشراء، وأوامر البيع في مكان واحد. تم بناؤه بواجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وبنية إضافات قابلة للتوسيع، وهو يتناسب مع سير العمل الهندسي الحالي بدلاً من إجبار الفرق على التكيف معه.

استضافة InvenTree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قاعدة بيانات قطع الغيار الخاصة بك، وأسعار الموردين، وقوائم المواد (BOMs) للإنتاج على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم بشكل خاص لمشاريع الأجهزة والمصنعين الذين يتعاملون مع بيانات توريد المكونات كملكية خاصة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في InvenTree

قائمة المواد

تحديد قوائم المواد متعددة المستويات للتجميعات المعقدة، مع التخصيص التلقائي للمخزون وحسابات النقص لتخطيط عمليات الإنتاج بدقة.

تتبع المخزون

تتبع كميات المخزون عبر مواقع تخزين متعددة، مع سجل حركة كامل وتنبيهات انخفاض المخزون لكل جزء.

إدارة الموردين

أرفق روابط الموردين والمصنعين لكل جزء، بما في ذلك مستويات التسعير، والمهل الزمنية، والحد الأدنى للطلبات للمقارنة المباشرة للمشتريات.

طلبات الشراء

إنشاء وتتبع أوامر الشراء من الإنشاء حتى التسليم، مع تحديثات المخزون التلقائية عند استلام الشحنات الواردة.

REST API و إضافات

يربط نظام API REST الكامل ونظام المكونات الإضافية InvenTree بماسحات الباركود وطابعات الملصقات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وسير عمل الأتمتة المخصصة.

طلبات المبيعات

إدارة طلبات العملاء وتخصيص المخزون للتنفيذ، مع الحفاظ على تزامن المبيعات والمخزون دون الحاجة إلى أداة منفصلة لإدارة الطلبات.

لماذا تشغّل InvenTree على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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