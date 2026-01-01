نشر InvenTree بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة قطع الغيار والمخزون مفتوح المصدر لتتبع المخزون وقوائم المواد ومعلومات الموردين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام InvenTree؟
InvenTree هو نظام أساسي لإدارة المخزون وقطع الغيار قائم على الويب، ومصمم لفرق الهندسة والتصنيع. يحل محل التتبع القائم على جداول البيانات والأدوات المنفصلة بنظام موحد يدير مستويات المخزون، وكتالوجات قطع الغيار، وقوائم المواد، ومعلومات الموردين، وأوامر الشراء، وأوامر البيع في مكان واحد. تم بناؤه بواجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وبنية إضافات قابلة للتوسيع، وهو يتناسب مع سير العمل الهندسي الحالي بدلاً من إجبار الفرق على التكيف معه.
استضافة InvenTree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قاعدة بيانات قطع الغيار الخاصة بك، وأسعار الموردين، وقوائم المواد (BOMs) للإنتاج على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم بشكل خاص لمشاريع الأجهزة والمصنعين الذين يتعاملون مع بيانات توريد المكونات كملكية خاصة.
الميزات الأساسية في InvenTree
قائمة المواد
تحديد قوائم المواد متعددة المستويات للتجميعات المعقدة، مع التخصيص التلقائي للمخزون وحسابات النقص لتخطيط عمليات الإنتاج بدقة.
تتبع المخزون
تتبع كميات المخزون عبر مواقع تخزين متعددة، مع سجل حركة كامل وتنبيهات انخفاض المخزون لكل جزء.
إدارة الموردين
أرفق روابط الموردين والمصنعين لكل جزء، بما في ذلك مستويات التسعير، والمهل الزمنية، والحد الأدنى للطلبات للمقارنة المباشرة للمشتريات.
طلبات الشراء
إنشاء وتتبع أوامر الشراء من الإنشاء حتى التسليم، مع تحديثات المخزون التلقائية عند استلام الشحنات الواردة.
REST API و إضافات
يربط نظام API REST الكامل ونظام المكونات الإضافية InvenTree بماسحات الباركود وطابعات الملصقات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وسير عمل الأتمتة المخصصة.
طلبات المبيعات
إدارة طلبات العملاء وتخصيص المخزون للتنفيذ، مع الحفاظ على تزامن المبيعات والمخزون دون الحاجة إلى أداة منفصلة لإدارة الطلبات.
لماذا تشغّل InvenTree على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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