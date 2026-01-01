InvenTree هو نظام أساسي لإدارة المخزون وقطع الغيار قائم على الويب، ومصمم لفرق الهندسة والتصنيع. يحل محل التتبع القائم على جداول البيانات والأدوات المنفصلة بنظام موحد يدير مستويات المخزون، وكتالوجات قطع الغيار، وقوائم المواد، ومعلومات الموردين، وأوامر الشراء، وأوامر البيع في مكان واحد. تم بناؤه بواجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وبنية إضافات قابلة للتوسيع، وهو يتناسب مع سير العمل الهندسي الحالي بدلاً من إجبار الفرق على التكيف معه.

استضافة InvenTree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قاعدة بيانات قطع الغيار الخاصة بك، وأسعار الموردين، وقوائم المواد (BOMs) للإنتاج على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم بشكل خاص لمشاريع الأجهزة والمصنعين الذين يتعاملون مع بيانات توريد المكونات كملكية خاصة.