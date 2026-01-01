قم بتثبيت Frigate بنقرة واحدة.
مسجل فيديو شبكي مفتوح المصدر مزود بخاصية الكشف عن الأجسام محليًا في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لكاميرات IP الخاصة بك.
اختر خطة VPS لـ Frigate
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Frigate؟
Frigate هو مسجل فيديو شبكي مفتوح المصدر مبني على أساس الكشف عن الأجسام في الوقت الفعلي. يقوم بتحليل البث المباشر من كاميرات IP الخاصة بك باستمرار، ويحدد الأشخاص والسيارات والحيوانات والأجسام الأخرى في الموقع، ولا يسجل أو ينبه إلا عند حدوث شيء ذي مغزى بدلاً من التسجيل عند كل حركة.
بما أن كل إطار يُعالج على خادمك الخاص، فإن اللقطات لا تغادر الجهاز الذي تتحكم به أبدًا، دون الحاجة إلى اشتراك سحابي، أو رسوم لكل كاميرا، أو أي جهة خارجية تحدد مدة الاحتفاظ بتسجيلاتك. يعمل نظام Frigate مع أي كاميرا توفر بث RTSP، ويخزن التسجيلات على القرص المحلي، ويتكامل مع Home Assistant وMQTT لأتمتة العمليات.
الميزات الأساسية في Frigate
الكشف المحلي بالذكاء الاصطناعي
انخفاض عدد الإنذارات الكاذبة
التسجيل والمراجعة المستمران
تتوفر تسجيلات على مدار الساعة إلى جانب جدول زمني للأحداث المكتشفة، حتى تتمكن من الانتقال مباشرة إلى اللحظة المهمة.
يعمل مع أي كاميرا
قم بتوصيل الكاميرات من أي علامة تجارية عبر بروتوكول RTSP بدلاً من أن تكون محصوراً بشركة مصنعة واحدة أو خدمة سحابية واحدة.
تكامل هوم أسيستنت
إعادة البث المدمجة
لماذا تشغّل Frigate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.