Juuruta Fleetbase ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga logistikaplatvorm autopargi haldamiseks, dispetšeriks, marsruutimiseks ja viimase miili tarnete haldamiseks.
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Millega saab ehitada Fleetbase
Fleetbase on avatud lähtekoodiga logistika- ja transpordihaldusplatvorm, mis muudab ühe juurutuse täielikuks operatsioonide taustsüsteemiks — tellimuste haldus, juhtide lähetamine, marsruudi planeerimine, sõidukite reaalajas jälgimine ja klienditeavitused. Selle modulaarne arhitektuur, mis on ehitatud paigaldatavate laienduste, nagu Fleet-Ops, Storefront ja Pallet, ümber, võimaldab meeskondadel käitada tarne-, nõudepõhiseid, laondus- ja väliteenuste töövooge ühel jagatud identiteedi-, õiguste- ja API-kihil.
Fleetbase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiaadressid, juhtide asukohad ja tellimuste ajaloo sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, väldib kohtadepõhist hinnastamist laevastike kasvades ning annab arendajatele otsese juurdepääsu REST API-le, soklisündmustele ja veebihaakidele, mida on vaja kohandatud juhi- või kliendirakenduste loomiseks.
Fleetbase peamised omadused
Laevastiku toimingute konsool
Hallake tellimusi, juhte, sõidukeid, teeninduspiirkondi ja hindu ühel dispetšerimeeskondadele loodud juhtpaneelil.
Sõidukite reaalajas jälgimine
Jälgi juhte ja sõidukeid reaalajas kaardil, millel on pistikupesapõhised asukohavärskendused ja täielik tegevuste ajalugu.
Marsruudi planeerimine
Planeeri mitme peatusega marsruute ja hinda tarneaegu OSRM-põhiste vahemaa- ja kestusandmete abil.
Laienduste register
Paigaldage laiendused, näiteks Fleet-Ops, Storefront ja Pallet, et lisada lähetus-, kaubandus- ja ladustamisvõimalusi.
Arendajakeskne API
Looge kohandatud draiveri- ja kliendirakendusi dokumenteeritud REST API abil, kasutades veebikonksusid ja reaalajas sokli sündmusi.
Miks kasutada Fleetbase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.