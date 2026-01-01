Fleetbase on avatud lähtekoodiga logistika- ja transpordihaldusplatvorm, mis muudab ühe juurutuse täielikuks operatsioonide taustsüsteemiks — tellimuste haldus, juhtide lähetamine, marsruudi planeerimine, sõidukite reaalajas jälgimine ja klienditeavitused. Selle modulaarne arhitektuur, mis on ehitatud paigaldatavate laienduste, nagu Fleet-Ops, Storefront ja Pallet, ümber, võimaldab meeskondadel käitada tarne-, nõudepõhiseid, laondus- ja väliteenuste töövooge ühel jagatud identiteedi-, õiguste- ja API-kihil.

Fleetbase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiaadressid, juhtide asukohad ja tellimuste ajaloo sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, väldib kohtadepõhist hinnastamist laevastike kasvades ning annab arendajatele otsese juurdepääsu REST API-le, soklisündmustele ja veebihaakidele, mida on vaja kohandatud juhi- või kliendirakenduste loomiseks.