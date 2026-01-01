Gør dit brand uforglemmeligt med et domæne .fun

272,99kr./år6,99kr./1. år
Spar 97%
For det første år
.fun
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Om domænet .fun

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .fun-domæne

Hvad er et .fun-domæne?

Domænet .fun er et generisk TLD designet til underholdning, hobbyer og legende projekter. Det er åbent for alle og bruges ofte til spil, events, humorsider og kreative fællesskaber.

Hvem er et .fun-domæne til?

Et .fun-domæne passer til underholdningsblogs, spilfællesskaber, eventarrangører, festtjenester og humorskabere, der ønsker at vise legende indhold, opbygge mindeværdige brands og signalere muntre oplevelser.

Hvorfor vælge et .fun-domæne?

Et .fun-domæne signalerer tydeligt underholdende indhold, hjælper besøgende med at forstå dit websted med et hurtigt blik og gør dit navn mere mindeværdigt. Det understøtter ensartet branding på tværs af dit websted, e-mail og marketingkanaler.

Domæneoplysninger for .fun

TLD
.fun
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
Premium domænebeskyttelse
Tilføjelse
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

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Ofte stillede spørgsmål om .fun domæne

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 6,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 272,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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