Giv din stemme et hjem med et domæne .blog
209,99kr./år13,99kr./1. årFor det første år
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Om domænet .blog
En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .blog-domæne
Hvad er et .blog-domæne?
Domænet .blog er et generisk TLD, der er oprettet til blogs og personlig eller professionel udgivelse. Det er åbent for alle og bruges i vid udstrækning af forfattere, brands og indholdsfokuserede websteder.
Hvem er et .blog-domæne til?
Et .blog-domæne er egnet til forfattere, indholdsskabere, marketingfolk og medieteams, der ønsker et tydeligt hjem til artikler og opinionsdannelse. Det passer til personlige blogs, virksomhedsnyhedscentre og nicheudgivelsesprojekter.
Hvorfor vælge et .blog-domæne?
Et .blog-domæne signalerer tydeligt indholdsfokuserede websteder og hjælper besøgende med at forstå dit websted med det samme og huske det nemt. Det giver et ensartet og professionelt valg til dine opslag, e-mailadresser og langsigtet brandvækst.
Domæneoplysninger for .blog
TLD
.blog
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
ICANN-gebyr
1,31 kr.
Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?
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1. Inkluder dit brandnavn
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Ofte stillede spørgsmål om .blog domæne
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 13,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 209,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.