Start din app med et domæne .app
139,99kr./år69,99kr./1. årFor det første år
Spar 50%
Om domænet .app
En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .app-domæne
Hvad er et .app-domæne?
.app er et sikkert generisk topdomæne designet til apps, udviklere og teknologiske projekter. Det håndhæver HTTPS som standard, hvilket gør det ideelt til software-, mobil- og webapp-hjemmesider.
Hvem er et .app-domæne til?
Et .app-domæne er ideelt for app-udviklere, software-startups, SaaS-produkter og mobile spilstudier, der ønsker et sikkert og genkendeligt hjem til downloads, opdateringer og produktsider på tværs af platforme.
Hvorfor vælge et .app-domæne?
Et .app-domæne signalerer tydeligt et fokus på software eller mobil, hvilket hjælper brugerne med at genkende og stole på din hjemmeside. Det understøtter sikre, mindeværdige URL'er og ensartet branding på tværs af hjemmesider, e-mailadresser og marketingmaterialer.
Domæneoplysninger for .app
TLD
.app
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.
Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?
Ingen teknisk viden kræves
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Tips
Sådan får du det bedste domænenavn
1. Inkluder dit brandnavn
Brug dit brandnavn eller dine søgeord til at øge genkendelse og synlighed i søgeresultaterne.
2. Hold det kort
Domænenavne under tre ord er nemmere at læse og huske.
3. Mindre er bedre
Undgå bindestreger, tal, slang og ord, der er svære at stave.
4. Tænk på dit publikum
Vælg en udvidelse, der passer til din målgruppe, uanset om den er lokal eller global.
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Ofte stillede spørgsmål om .app domæne
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 69,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 139,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.