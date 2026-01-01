Start din app med et domæne .app

139,99kr./år69,99kr./1. år
Spar 50%
For det første år
.app

Om domænet .app

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .app-domæne

Hvad er et .app-domæne?

.app er et sikkert generisk topdomæne designet til apps, udviklere og teknologiske projekter. Det håndhæver HTTPS som standard, hvilket gør det ideelt til software-, mobil- og webapp-hjemmesider.

Hvem er et .app-domæne til?

Et .app-domæne er ideelt for app-udviklere, software-startups, SaaS-produkter og mobile spilstudier, der ønsker et sikkert og genkendeligt hjem til downloads, opdateringer og produktsider på tværs af platforme.

Hvorfor vælge et .app-domæne?

Et .app-domæne signalerer tydeligt et fokus på software eller mobil, hvilket hjælper brugerne med at genkende og stole på din hjemmeside. Det understøtter sikre, mindeværdige URL'er og ensartet branding på tværs af hjemmesider, e-mailadresser og marketingmaterialer.

Domæneoplysninger for .app

TLD
.app
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?

Ingen teknisk viden kræves
Ekspertsupport døgnet rundt
Gratis domænebeskyttelse
Gratis "kommer snart"-side eller link i bio-hjemmeside
Konkurrencedygtige priser
Tips

Sådan får du det bedste domænenavn

1. Inkluder dit brandnavn

Brug dit brandnavn eller dine søgeord til at øge genkendelse og synlighed i søgeresultaterne.
Domænenavne under tre ord er nemmere at læse og huske.
Undgå bindestreger, tal, slang og ord, der er svære at stave.
Vælg en udvidelse, der passer til din målgruppe, uanset om den er lokal eller global.
Gode domæner sælges hurtigt – søg og få dit i dag.Start søgning

Se andre domæneudvidelser

.dk

Danske kunder forventer dette

83,99 kr.69,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.com

Verdens foretrukne domæne

126,99 kr.19,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.online

Din virksomhed, åben 24/7

251,99 kr.6,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.io

Domænet enhver startup ønsker sig

523,99 kr.223,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.icu

Vis dine kunder, at du driver forretning i .icu.

111,99 kr.13,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.xyz

Frisk. Moderne. Uendeligt fleksibel.

139,99 kr.13,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.pro

Vis verden, hvad du er bedst til

223,99 kr.20,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.cloud

Hvor moderne virksomheder opererer

181,99 kr.13,99kr./1. årTjek tilgængelighed

Ofte stillede spørgsmål om .app domæne

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 69,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 139,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.