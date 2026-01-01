Openship est une plateforme de déploiement open-source et auto-hébergeable qui transforme n'importe quel serveur en votre propre plateforme en tant que service. Pointez-la vers un dépôt Git et elle détecte la pile technologique, construit un conteneur, provisionne les bases de données, les domaines et le TLS, et déploie le résultat — sans fichiers de pipeline ni YAML à maintenir. Le déploiement par push, les environnements de prévisualisation, les flux de staging et de production, ainsi que les retours en arrière en un clic sont intégrés.

L'auto-hébergement d'Openship maintient votre pipeline de build, vos données d'application et votre infrastructure entièrement sur des machines que vous contrôlez, sans tarification par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Gérez tout depuis un tableau de bord web, une application de bureau, une CLI ou une API REST, et déplacez les conteneurs Docker standards entre les fournisseurs quand vous le souhaitez.