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Plateforme de déploiement open source et auto-hébergeable avec CI/CD intégré pour déployer n'importe quelle pile sur vos propres serveurs.

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1 cœur vCPU
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Openship

Openship est une plateforme de déploiement open-source et auto-hébergeable qui transforme n'importe quel serveur en votre propre plateforme en tant que service. Pointez-la vers un dépôt Git et elle détecte la pile technologique, construit un conteneur, provisionne les bases de données, les domaines et le TLS, et déploie le résultat — sans fichiers de pipeline ni YAML à maintenir. Le déploiement par push, les environnements de prévisualisation, les flux de staging et de production, ainsi que les retours en arrière en un clic sont intégrés.

L'auto-hébergement d'Openship maintient votre pipeline de build, vos données d'application et votre infrastructure entièrement sur des machines que vous contrôlez, sans tarification par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Gérez tout depuis un tableau de bord web, une application de bureau, une CLI ou une API REST, et déplacez les conteneurs Docker standards entre les fournisseurs quand vous le souhaitez.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Openship

CI/CD intégré

Déploiement par poussée avec des environnements de prévisualisation, des flux de pré-production et de production, et des retours en arrière en un clic — aucun fichier de pipeline à écrire.

Toute pile, tout serveur

Déployer Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, ou des monorepos vers n'importe quel VPS, serveur dédié ou homelab.

Backend entièrement géré

Provisionnez Postgres, MySQL, MongoDB et Redis, ainsi que des workers, des WebSockets et du stockage d'objets à partir d'un seul plan de contrôle.

Domaines et SSL

Certificats HTTPS automatiques, prise en charge des caractères génériques et domaines illimités avec renouvellement automatique géré pour chaque déploiement.

Trois façons de travailler

Pilotez les déploiements depuis une application de bureau complète, un tableau de bord web d'équipe, ou une interface de ligne de commande (CLI) scriptable, soutenue par une API REST.

Portabilité des conteneurs

Tout fonctionne comme des conteneurs Docker standards, vous pouvez donc déplacer vos charges de travail librement entre les fournisseurs ou le matériel auto-hébergé.

Pourquoi exécuter Openship avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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