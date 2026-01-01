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Plateforme logistique open source pour les opérations de flotte, la répartition, le routage et la gestion des livraisons du dernier kilomètre.

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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Fleetbase

Fleetbase est une plate-forme open source de gestion logistique et de transport qui transforme un déploiement unique en un backend opérationnel complet — gestion des commandes, répartition des chauffeurs, planification d'itinéraires, suivi des véhicules en direct et notifications clients. Son architecture modulaire, construite autour d'extensions installables telles que Fleet-Ops, Storefront et Pallet, permet aux équipes d'exécuter les flux de livraison, à la demande, d'entreposage et de service sur le terrain sur une seule couche d'identité, d'autorisation et d'API partagée.

Fleetbase auto-hébergé sur votre propre VPS conserve les adresses des clients, l'emplacement des pilotes et l'historique des commandes à l'intérieur de l'infrastructure que vous contrôlez, évite les prix par siège au fur et à mesure que les flottes augmentent et donne aux développeurs un accès direct à l'API REST, aux événements socket et aux webhooks nécessaires à la création d'applications personnalisées pour les pilotes ou les clients.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Fleetbase

Console d'opérations de flotte

Gérez les commandes, les chauffeurs, les véhicules, les zones de service et les tarifs à partir d'un tableau de bord unique conçu pour les équipes de répartition.

Suivi du véhicule en direct

Suivez les conducteurs et les véhicules sur une carte en direct avec des mises à jour de position pilotées par socket et un historique complet des activités.

Planification d'itinéraire

Planifiez des itinéraires à arrêts multiples et estimez les délais de livraison à l'aide des données de distance et de durée alimentées par OSRM.

Registre des extensions

Installez des extensions telles que Fleet-Ops, Storefront et Palette pour ajouter des fonctionnalités d'expédition, de commerce et d'entreposage.

API axée sur les développeurs

Construire des applications personnalisées de pilotes et de clients en fonction d'une API REST documentée avec des webhooks et des événements socket en temps réel.

Pourquoi exécuter Fleetbase avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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