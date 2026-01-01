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Moteur de mémoire IA auto-hébergé qui transforme vos données en un graphique de connaissances interrogeable pour les agents.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Cognee

Cognee est un moteur de mémoire IA open-source qui remplace les pipelines RAG fragiles par une véritable couche sémantique. Il ingère des documents, des conversations, des images, de l'audio et des enregistrements de base de données, utilise le LLM choisi pour extraire des entités et des relations, et les stocke sous forme de graphe de connaissances connecté aux côtés d'intégrations vectorielles, afin que les agents répondent aux questions à partir de faits liés au lieu de morceaux de texte isolés.

Un seul appel d'API gère l'ingestion, et la recherche renvoie des résultats sensibles aux graphes que vos applications et frameworks d'agents peuvent consommer directement. L'exécution de Cognee sur votre propre VPS conserve les documents propriétaires, les embeddings et le graphe résultant sur l'infrastructure que vous contrôlez, PostgreSQL tenant les métadonnées relationnelles et les volumes persistants tenant les magasins de vecteurs et de graphes.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Cognee

Mémoire de graphe de connaissances

Cognee extrait les entités et les relations de vos données et les stocke sous forme de graphique interrogeable au lieu de morceaux de texte plats.

Ingérer toute source

Chargez des documents, des conversations, des images, des enregistrements audio et de base de données via une seule API et laissez Cognee les normaliser en mémoire.

Recherche consciente des graphiques

Requêtez en langage naturel et obtenez des réponses fondées sur des faits connectés, ce qui réduit de façon mesurable les hallucinations dans les réponses des agents.

Apportez votre propre LLM

Pointez Cognee sur OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq ou sur un point de terminaison Ollama local en modifiant un seul paramètre de modèle.

REST API pour les agents

La mémoire est exposée sur une API REST authentifiée, afin que vos applications et frameworks d'agents puissent la lire et l'écrire sur HTTPS.

Privé par défaut

Vos fichiers, intégrations et graphiques restent dans les volumes Docker sur votre VPS au lieu d'un service de mémoire tiers.

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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