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32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Bitwarden

Bitwarden est le serveur officiel de gestionnaire de mots de passe construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution à conteneur unique du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden fournit à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la cadence des mises à jour proviennent directement du fournisseur.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque élément de coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et le CLI officiels de Bitwarden. Traefik se place devant le conteneur avec des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande la version lite pour un usage personnel et les laboratoires domestiques.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Bitwarden

Serveur officiel Bitwarden

Exécute le code serveur que Bitwarden Inc. développe et maintient, de sorte que les correctifs de sécurité et les mises à jour proviennent directement du fournisseur.

Compatibilité client officielle

Les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et la CLI Bitwarden se connectent à votre propre serveur sans aucune modification.

Coffre-fort chiffré de bout en bout

Les éléments sont chiffrés sur vos appareils selon un modèle de connaissance nulle, de sorte que le serveur ne voit jamais votre mot de passe maître.

Organisations et partage

Partagez les identifiants avec les membres de votre famille ou vos collègues via des organisations et des collections avec un contrôle d'accès par utilisateur.

Services d'entreprise optionnels

Le SSO, le provisionnement SCIM et la journalisation des événements sont inclus dans l'image et peuvent être activés lorsqu'une licence l'exige.

Pourquoi exécuter Bitwarden avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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