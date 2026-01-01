Webseitenvorlagen für die Unterhaltungsbranche
Begeistern Sie Ihr Publikum mit lebendigen Designs für Ihre Entertainment-Website.
Häufig gestellte Fragen zu Vorlagen für Unterhaltungswebseiten
Was ist eine Website-Vorlage?
Welche verschiedenen Arten von Website-Vorlagen gibt es?
Wie wähle ich eine Vorlage für meine Website aus?
Beginnen Sie damit, sich zu überlegen, was Sie mit Ihrer Website erreichen möchten. Je nach Ihren Zielen benötigen Sie möglicherweise unterschiedliche Website-Typen. Zum Beispiel könnten Sie Folgendes verwenden:
- eine Business-Website-Vorlage für eine Unternehmenswebsite
- eine Portfolio-Vorlage, um Ihre Arbeiten zu präsentieren
- eine E-Commerce-Vorlage, um Produkte online zu verkaufen.
Sobald Sie den benötigten Website-Typ bestimmt haben, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
- Erforderliche Funktionen. E-Commerce-Websites benötigen beispielsweise Produktseiten und Checkout-Optionen, während Influencer oder Kreative möglicherweise Blog-Layouts bevorzugen, um Geschichten und Fotos zu teilen.
- Layout und Designstil. Wählen Sie ein Layout, das zu Ihren Inhalten passt, z. B. ein minimalistisches Design für Portfolios oder ein dynamischeres Layout für Unternehmen.
- Markenkonformität. Das Erscheinungsbild der Vorlage sollte dem Stil Ihrer Marke entsprechen, damit sie leicht an Ihre Markenidentität angepasst werden kann.
Was zeichnet eine gute Webdesign-Vorlage aus?
Wie erstelle ich eine Website mithilfe einer Vorlage?
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
Sind die Website-Vorlagen von Hostinger kostenlos?
Sie können Ihr Projekt mit jeder Hostinger-Vorlage kostenlos und ohne Kreditkarte starten. Sobald Sie Ihr Projekt online veröffentlichen möchten, müssen Sie jedoch auf einen kostenpflichtigen Tarif upgraden.
Je nach gewählter Vorlage beginnen die Tarife bei CHF 1.89/Mon. für Vorlagen, die mit dem Drag-and-Drop-Website-Builder erstellt wurden, oder bei CHF 6.49/Mon. für Vorlagen, die mit dem Vibe-Coding-Editor erstellt wurden.
Hostinger-Tarife beinhalten bereits Hosting und eine eigene Domain, sodass Sie keine zusätzlichen Kosten tragen oder Dienste von Drittanbietern nutzen müssen.
Kann ich meinem gewählten Design weitere Seiten hinzufügen?
Absolut – betrachten Sie Webdesign-Vorlagen als kreative Beispiele dafür, wie eine Website aussehen könnte. Sie können sie frei anpassen und bei Bedarf während der Bearbeitung Ihres Projekts neue Seiten oder Abschnitte hinzufügen.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um eine Vorlage zu verwenden?
Sind die Website-Vorlagen von Hostinger gut für die Suchmaschinenoptimierung (SEO)?
Ja, alle Hostinger-Website-Vorlagen sind für Suchmaschinen optimiert. Egal, ob Sie eine Landingpage, ein Portfolio oder einen Online-Shop erstellen – Ihre Website profitiert von kurzen Ladezeiten, einer logischen Struktur und integrierten Onpage-SEO-Funktionen.
Sind Website-Vorlagen für Mobilgeräte geeignet?
Kann ich an meiner Website noch Änderungen vornehmen, nachdem ich sie veröffentlicht habe?
Natürlich. Selbst die besten Websites profitieren von regelmäßigen Aktualisierungen. Gelegentlich möchten Sie vielleicht neue Seiten erstellen, bestehende Inhalte aktualisieren oder neue Funktionen hinzufügen, wenn Ihre Website wächst. Ihre Kontaktdaten ändern sich möglicherweise, oder Ihr Projekt entwickelt sich zu einem vollwertigen E-Commerce-Unternehmen. Kehren Sie bei Bedarf einfach zu Ihrem Projekt zurück, nehmen Sie die Aktualisierungen vor und veröffentlichen Sie die Änderungen.
Kann ich den Code meiner Website ändern?
Je nach verwendetem Editor kann der Zugriff auf den Quellcode Ihrer Website variieren.
Mit dem Hostinger Website Builder können Sie den Quellcode einer vorlagenbasierten Website nicht direkt bearbeiten, aber Sie können benutzerdefinierte Code-Snippets zu Ihren Seiten hinzufügen. Dadurch können Sie Ihre Website um zusätzliche Funktionen wie Widgets, Infografiken, interaktive Karten, Formulare, Animationen und mehr erweitern.
Mit Hostinger Horizons haben Sie vollen Zugriff auf den Code Ihres Projekts. Dies bietet Ihnen mehr Flexibilität und ist daher eine gute Option für fortgeschrittene Benutzer, die eine umfassendere Anpassung wünschen.
Sie finden die benötigte Vorlage nicht?
Erstellen Sie Ihre Website mit dem KI-Website-Builder.
Erstellen Sie mithilfe von KI eine Website aus einer einzigen Eingabeaufforderung und passen Sie anschließend jedes Detail mit einfachen Drag-and-Drop-Tools an.
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