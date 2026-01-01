Sie können Ihr Projekt mit jeder Hostinger-Vorlage kostenlos und ohne Kreditkarte starten. Sobald Sie Ihr Projekt online veröffentlichen möchten, müssen Sie jedoch auf einen kostenpflichtigen Tarif upgraden.

Je nach gewählter Vorlage beginnen die Tarife bei CHF 1.89/Mon. für Vorlagen, die mit dem Drag-and-Drop-Website-Builder erstellt wurden, oder bei CHF 6.49/Mon. für Vorlagen, die mit dem Vibe-Coding-Editor erstellt wurden.

Hostinger-Tarife beinhalten bereits Hosting und eine eigene Domain, sodass Sie keine zusätzlichen Kosten tragen oder Dienste von Drittanbietern nutzen müssen.