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Plateforme logistique open source pour les opérations de flotte, la répartition, le routage et la gestion des livraisons du dernier kilomètre.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fleetbase

Fleetbase est une plate-forme open source de gestion logistique et de transport qui transforme un déploiement unique en un backend opérationnel complet — gestion des commandes, répartition des chauffeurs, planification d'itinéraires, suivi des véhicules en direct et notifications clients. Son architecture modulaire, construite autour d'extensions installables telles que Fleet-Ops, Storefront et Pallet, permet aux équipes d'exécuter les flux de livraison, à la demande, d'entreposage et de service sur le terrain sur une seule couche d'identité, d'autorisation et d'API partagée.

Fleetbase auto-hébergé sur votre propre VPS conserve les adresses des clients, l'emplacement des pilotes et l'historique des commandes à l'intérieur de l'infrastructure que vous contrôlez, évite les prix par siège au fur et à mesure que les flottes augmentent et donne aux développeurs un accès direct à l'API REST, aux événements socket et aux webhooks nécessaires à la création d'applications personnalisées pour les pilotes ou les clients.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Fleetbase

Console d'exploitation de flotte

Gérez les commandes, les chauffeurs, les véhicules, les zones de service et les tarifs à partir d'un tableau de bord unique conçu pour les équipes de répartition.

Suivi du véhicule en direct

Suivez les conducteurs et les véhicules sur une carte en direct avec des mises à jour de position pilotées par socket et un historique complet des activités.

Planification d'itinéraire

Planifiez des itinéraires à arrêts multiples et estimez les délais de livraison à l'aide des données de distance et de durée alimentées par OSRM.

Registre des extensions

Installez des extensions telles que Fleet-Ops, Storefront et Palette pour ajouter des fonctionnalités d'expédition, de commerce et d'entreposage.

API axée sur les développeurs

Construire des applications personnalisées de pilotes et de clients en fonction d'une API REST documentée avec des webhooks et des événements socket en temps réel.

Pourquoi choisir Hostinger pour Fleetbase

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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