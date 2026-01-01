Déployez Fleetbase en un clic.
Plateforme logistique open source pour les opérations de flotte, la répartition, le routage et la gestion des livraisons du dernier kilomètre.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Fleetbase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fleetbase
Fleetbase est une plate-forme open source de gestion logistique et de transport qui transforme un déploiement unique en un backend opérationnel complet — gestion des commandes, répartition des chauffeurs, planification d'itinéraires, suivi des véhicules en direct et notifications clients. Son architecture modulaire, construite autour d'extensions installables telles que Fleet-Ops, Storefront et Pallet, permet aux équipes d'exécuter les flux de livraison, à la demande, d'entreposage et de service sur le terrain sur une seule couche d'identité, d'autorisation et d'API partagée.
Fleetbase auto-hébergé sur votre propre VPS conserve les adresses des clients, l'emplacement des pilotes et l'historique des commandes à l'intérieur de l'infrastructure que vous contrôlez, évite les prix par siège au fur et à mesure que les flottes augmentent et donne aux développeurs un accès direct à l'API REST, aux événements socket et aux webhooks nécessaires à la création d'applications personnalisées pour les pilotes ou les clients.
Principales fonctionnalités de Fleetbase
Console d'exploitation de flotte
Gérez les commandes, les chauffeurs, les véhicules, les zones de service et les tarifs à partir d'un tableau de bord unique conçu pour les équipes de répartition.
Suivi du véhicule en direct
Suivez les conducteurs et les véhicules sur une carte en direct avec des mises à jour de position pilotées par socket et un historique complet des activités.
Planification d'itinéraire
Planifiez des itinéraires à arrêts multiples et estimez les délais de livraison à l'aide des données de distance et de durée alimentées par OSRM.
Registre des extensions
Installez des extensions telles que Fleet-Ops, Storefront et Palette pour ajouter des fonctionnalités d'expédition, de commerce et d'entreposage.
API axée sur les développeurs
Construire des applications personnalisées de pilotes et de clients en fonction d'une API REST documentée avec des webhooks et des événements socket en temps réel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fleetbase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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