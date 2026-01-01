Déployer Cognee en un clic d'installation.
Moteur de mémoire IA auto-hébergé qui transforme vos données en un graphique de connaissances interrogeable pour les agents.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cognee
Cognee est un moteur de mémoire IA open-source qui remplace les pipelines RAG fragiles par une véritable couche sémantique. Il ingère des documents, des conversations, des images, de l'audio et des enregistrements de base de données, utilise le LLM choisi pour extraire des entités et des relations, et les stocke sous forme de graphe de connaissances connecté aux côtés d'intégrations vectorielles, afin que les agents répondent aux questions à partir de faits liés au lieu de morceaux de texte isolés.
Un seul appel d'API gère l'ingestion, et la recherche renvoie des résultats sensibles aux graphes que vos applications et frameworks d'agents peuvent consommer directement. L'exécution de Cognee sur votre propre VPS conserve les documents propriétaires, les embeddings et le graphe résultant sur l'infrastructure que vous contrôlez, PostgreSQL tenant les métadonnées relationnelles et les volumes persistants tenant les magasins de vecteurs et de graphes.
Principales fonctionnalités de Cognee
Mémoire de graphe de connaissances
Cognee extrait les entités et les relations de vos données et les stocke sous forme de graphique interrogeable au lieu de morceaux de texte plats.
Ingérer toute source
Chargez des documents, des conversations, des images, des enregistrements audio et de base de données via une seule API et laissez Cognee les normaliser en mémoire.
Recherche consciente des graphiques
Requêtez en langage naturel et obtenez des réponses fondées sur des faits connectés, ce qui réduit de façon mesurable les hallucinations dans les réponses des agents.
Apportez votre propre LLM
Pointez Cognee sur OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq ou sur un point de terminaison Ollama local en modifiant un seul paramètre de modèle.
REST API pour les agents
La mémoire est exposée sur une API REST authentifiée, afin que vos applications et frameworks d'agents puissent la lire et l'écrire sur HTTPS.
Privé par défaut
Vos fichiers, intégrations et graphiques restent dans les volumes Docker sur votre VPS au lieu d'un service de mémoire tiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cognee
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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