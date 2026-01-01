Jusqu’à 70 % de rabais sur Cognee

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Moteur de mémoire IA auto-hébergé qui transforme vos données en un graphique de connaissances interrogeable pour les agents.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cognee

Cognee est un moteur de mémoire IA open-source qui remplace les pipelines RAG fragiles par une véritable couche sémantique. Il ingère des documents, des conversations, des images, de l'audio et des enregistrements de base de données, utilise le LLM choisi pour extraire des entités et des relations, et les stocke sous forme de graphe de connaissances connecté aux côtés d'intégrations vectorielles, afin que les agents répondent aux questions à partir de faits liés au lieu de morceaux de texte isolés.

Un seul appel d'API gère l'ingestion, et la recherche renvoie des résultats sensibles aux graphes que vos applications et frameworks d'agents peuvent consommer directement. L'exécution de Cognee sur votre propre VPS conserve les documents propriétaires, les embeddings et le graphe résultant sur l'infrastructure que vous contrôlez, PostgreSQL tenant les métadonnées relationnelles et les volumes persistants tenant les magasins de vecteurs et de graphes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Cognee

Mémoire de graphe de connaissances

Cognee extrait les entités et les relations de vos données et les stocke sous forme de graphique interrogeable au lieu de morceaux de texte plats.

Ingérer toute source

Chargez des documents, des conversations, des images, des enregistrements audio et de base de données via une seule API et laissez Cognee les normaliser en mémoire.

Recherche consciente des graphiques

Requêtez en langage naturel et obtenez des réponses fondées sur des faits connectés, ce qui réduit de façon mesurable les hallucinations dans les réponses des agents.

Apportez votre propre LLM

Pointez Cognee sur OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq ou sur un point de terminaison Ollama local en modifiant un seul paramètre de modèle.

REST API pour les agents

La mémoire est exposée sur une API REST authentifiée, afin que vos applications et frameworks d'agents puissent la lire et l'écrire sur HTTPS.

Privé par défaut

Vos fichiers, intégrations et graphiques restent dans les volumes Docker sur votre VPS au lieu d'un service de mémoire tiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour Cognee

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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