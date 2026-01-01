hospedagem svelte

Projetado para a forma como o Svelte é enviado.

Implante seu aplicativo Svelte com uma configuração que não atrapalha. Envie seu código e a hospedagem Node.js da Hostinger fornecerá o tempo de execução necessário para que seu projeto carregue rapidamente e sua compilação seja executada com menos configuração manual. Seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para lidar com o tráfego sem ajustes constantes. Isso significa menos tarefas de implantação para acompanhar e mais tempo dedicado ao desenvolvimento de recursos que os usuários realmente utilizam.