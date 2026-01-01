Hospedagem Svelte

Implante aplicativos Svelte em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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Hospedagem Svelte simples, com preços mensais transparentes.

Hospede seu aplicativo Svelte em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Implante com confiança, com a garantia de reembolso de 30 dias.
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Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Projetado para a forma como o Svelte é enviado.

Implante seu aplicativo Svelte com uma configuração que não atrapalha. Envie seu código e a hospedagem Node.js da Hostinger fornecerá o tempo de execução necessário para que seu projeto carregue rapidamente e sua compilação seja executada com menos configuração manual. Seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para lidar com o tráfego sem ajustes constantes. Isso significa menos tarefas de implantação para acompanhar e mais tempo dedicado ao desenvolvimento de recursos que os usuários realmente utilizam.
hospedagem svelte

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

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Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Svelte

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Svelte.
A hospedagem Svelte é uma configuração de hospedagem Node.js para implantar aplicativos criados com Svelte em um servidor de produção. Ela é importante porque seu aplicativo precisa de um ambiente de execução, um processo de compilação e um fluxo de trabalho de implantação para servir páginas e lidar com atualizações de forma confiável em produção.
Com a hospedagem VPS tradicional, você gerencia o sistema operacional, o Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas do servidor são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no seu aplicativo Svelte e no processo de implantação.
Sim. Você pode conectar sua conta do GitHub, conceder acesso ao repositório privado e implantar a partir da branch que escolher. Depois disso, os pushes para essa branch podem acionar atualizações como qualquer outra implantação baseada em Git.
Existem limites de recursos e tráfego por plano, e se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, você poderá precisar fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas para uso normal, mas tráfego intenso e constante deve ser compatível com um plano maior.
Envie o aplicativo para um repositório Git, conecte-o ao Hostinger e configure os comandos de compilação e inicialização no painel. Se o seu aplicativo já estiver em execução localmente, a migração geralmente envolve apenas o ajuste de variáveis de ambiente e configurações de implantação.

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