Hospedagem de remixes

Implante aplicativos Remix mais rapidamente na Hostinger.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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hospedagem de remix

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Hospede seu aplicativo Remix com confiança em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias.
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R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
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Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Hospedagem Remix otimizada para velocidade

Implante seu aplicativo Remix em uma hospedagem Node.js sem configurações adicionais. Envie seu código e suas rotas, carregadores e ações serão executados em um ambiente pronto para servidor, desenvolvido para aplicativos web full-stack. Seu projeto permanece em uma infraestrutura gerenciada com o tempo de atividade e a capacidade de crescimento que o tráfego de produção exige. Isso significa menos tempo gasto com manutenção de servidor e mais tempo criando recursos para os usuários.
hospedagem de remix

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem de remixes

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Remix.
Hospedagem Remix significa implantar um aplicativo Remix em um ambiente Node.js que possa executar seu código de servidor e atender tráfego real. Isso é importante porque o Remix precisa de um ambiente de execução que suporte o processamento completo de requisições, e não apenas a hospedagem de arquivos estáticos.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com nossa hospedagem Remix, a configuração do ambiente de execução e do servidor é feita para você, permitindo que você implante o aplicativo sem precisar se preocupar com a manutenção da máquina.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Pushes futuros podem acionar novas builds da mesma forma que fazem para repositórios públicos.
Não há cobranças extras inesperadas. Se o seu aplicativo ultrapassar os limites incluídos no plano, você precisará migrar para um plano superior ou ajustar o uso para que o serviço continue funcionando dentro dos recursos alocados.
Envie seu projeto Remix para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e implante a branch desejada. Se estiver migrando de outra hospedagem, mantenha o código do aplicativo e as variáveis de ambiente e, em seguida, redirecione o tráfego para a nova implantação após os testes.

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