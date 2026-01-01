Hospedagem Gatsby

Implante sites Gatsby em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
Gatsby hospedando

Preços simples para hospedagem Gatsby

Hospede seu aplicativo Gatsby com confiança em uma hospedagem Node.js confiável, criada para produção. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar sem riscos.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Construído para o desempenho de Gatsby

Implante seu site Gatsby em uma hospedagem Node.js sem configurações adicionais. Envie seu código e suas páginas estáticas e a lógica do aplicativo serão servidas a partir de um ambiente de execução pronto para projetos JavaScript modernos. Seu projeto permanece em uma infraestrutura gerenciada, com disponibilidade e escalabilidade garantidas. Isso significa menos tarefas de implantação para gerenciar e mais tempo para criar recursos que seus usuários realmente possam usar.
Gatsby hospedando

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Gatsby

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Gatsby.
Hospedagem Gatsby significa implantar um aplicativo ou site Gatsby em um ambiente de execução que serve o frontend gerado e oferece suporte às partes do Node.js que seu projeto possa precisar. Isso é importante porque a hospedagem de produção lida com o tempo de atividade, a escalabilidade e a implantação, para que você não precise executar tudo em sua máquina local.
Com um VPS, você gerencia o servidor, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Gatsby gerenciada, a plataforma cuida do fluxo de execução e implantação para você, permitindo que você se concentre no aplicativo em vez da configuração do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch que deseja usar. As atualizações podem ser implantadas em pushes futuros da mesma forma que em um repositório público.
Existem limites de recursos e tráfego nos planos, e se um projeto ultrapassar esses limites, você precisará fazer um upgrade em vez de pagar taxas adicionais aleatórias. Verifique os detalhes do plano para conhecer os limites atuais antes de iniciar o projeto em grande escala.
Conecte o projeto Gatsby do seu repositório Git ou faça o upload do código-fonte da compilação e, em seguida, implante-o na Hostinger. Se você estiver migrando de outra hospedagem, atualize suas variáveis de ambiente e configurações de domínio e verifique se a compilação e o ambiente de execução correspondem à sua configuração atual.

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